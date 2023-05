Az utolsó előtti fordulót rendezik meg a hét végén a labdarúgó NB II 2022/2023-as évadában, vasárnap 17 órától a KolorCity Kazincbarcikai SC alakulata az MTK Budapest ellen játszik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A KBSC az előző körben 1-0-s vereséget szenvedett – hazai környezetben – az élbolyhoz tartozó Gyirmót FC Győrtől, ezen a meccsen két 11-est is ítélt a játékvezető: amíg a vendégektől Soltész belőtte a 12. percben, addig a Barcikából Pálinkás kihagyta a 32. minutumban. A tényekhez tartozik, hogy egy mérkőzésre szóló eltiltás miatt ezen összecsapást nem követhette a kispadról Csábi József, az észak-borsodiak vezetőedzője (a megbízott tréner Simon László volt), aki vasárnap már visszatérhet megszokott helyére.

– Természetesen meg van a maga lélektana egy büntetőnek – mondta a szakvezető. – A mai világban, amikor már a technika is rendelkezésre áll, a kapusok ki tudják elemezni, hogy ki, hogyan, hová lövi a 11-est. Persze ettől függetlenül előfordulhat, hogy az adott rúgó az utolsó pillanatban vált, és más helyet választ, mint korábban, azonban ha a kapus megfelelő irányba vetődik, akkor van sansza a hárításra. A mi esetünkben is történt ilyen, hiszen Megyeri is fogott már büntetőket. Egyébként a Gyirmót ellen, az első húsz percet leszámítva, nem futballoztunk rosszul, viszont a második félidőben mindent elkövetett a csapat azért, hogy egyenlítsünk, netán fordítsunk.

Nehezen képzeli el

A tény: a KolorCity pillanatnyilag 42 pontjával a 14., míg a már osztályozós, 16. pozíciótól négy egységre van a csapat. A gárda sorsolása a hajrára nem éppen a legkönyebb, hiszen élcsapatokkal küzdöttek az utóbbi hetekben: az Ajkával, a Pécsi MFC-vel, a Szegeddel, illetve legutóbb a Gyirmóttal.

– Négy pontot szereztünk ezen négy, nagyon erős gárda ellen, lehetett volna több, de ezen már kár bánkódni – sorolta Csábi József. – A helyzet, amiben vagyunk éles, viszont nincs pánik. Maximálisan a még hátralévő két találkozóra figyelünk, az egy kicsit feltűnő, hogy az elmúlt hetekben született néhány olyan eredmény, amire, előzetesen senki, vagy nagyon kevesen számítottak.

A soron következő, a fővárosi kék-fehérekkel szembeni összecsapásról az alábbiakat nyilatkozta a kék-sárgák szakmai munkájának irányítója.

– Az MTK a második helyen áll, 6 pontra van tőle a harmadik Ajka. Ha a budapestiek el is veszítenék mind a két hátralévő meccsüket, a dunántúliak pedig megnyernék, akkor a győzelmek terén ugyanúgy állnának, de azt nehéz elképzelni, hogy az MTK, Ajkával szembeni +23-as gólkülönbsége annyira leromlana, hogy ne jutnának fel. Tehát az én szememben az MTK már NB I-es, és már az útjukat keresik, hogy miként is legyen majd a későbbiekben, az élvonalban – nyilatkozta Csábi József. – Egy jó csapatról, jó játékosállománnyal rendelkező klubról beszélünk, utolsó hazai szezonbali mérkőzésükön biztos, hogy szeretnék kiszolgálni a szurkolóikat. Ősszel – úgy gondolom – jobbak voltak, a szükséges információkat begyűjtöttük róluk, nem vagyunk esélytelenek. Hogy ebből mi jön be, a meccs során kiderül. Még kell pont, pontok, de tiszta fejjel kell játszanunk, bátran, nem félve, ahogyan eddig.

Eltiltott nincs a Barcikában, viszont Szekszárdi T., Jakab és Ur sérült. A várható kezdőcsapat: Megyeri I G. – Szemere, Szekszárdi M., Heil, Lippai, Süttő – Nagy J., Szabó B., Csatári – Pálinkás, Kurdics.