Maximum öt év

A bekk hozzátette azt is, hogy pillanatnyilag testnevelő Gesztelyben, illetve Diósgyőrben az U10-es csapat másodedzője – utóbbi helyen két éve dolgozik. A döntő eredményétől függetlenül mindkét csapat ott lesz a Magyar Kupa országos főtábláján, hogy Hidasnémetiben miként gondolnak erre, mit szeretnének elérni, arról Czető Márk az alábbiakat nyilatkozta.

– Minden csapat úgy indul neki, mi is, hogy szeretnénk a lehető legtovább eljutni, és ha lehet, akkor megküzdeni egy magasan jegyzett, neves klubbal. Meglátjuk, mi valósul meg, az biztos, hogy igyekszünk majd a tudásunkhoz mérten a lehető legjobb teljesítményt nyújtani – közölte a hátvéd, akinek azt a kérdést is feltettük, vajon lehet-e a közeljövőben újra cél Hidasnémeti számára a vármegyei élvonal megnyerése: – Azon dolgozik a klubvezetés, Török András elnök, és George Menougong játékosedző, illetve a velünk szimpatizálók, szponzorok, valamint mi is, hogy ez minél hamarabb sikerülhessen. Ez idén már nem lehetséges, mert meg van az aranyérmes, a cigándiak lettek azok, így talán jövőre. A saját pályafutásomról annyit: úgy érzem, öt év, maximum még van bennem.