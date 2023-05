Öttusa. Guzi Blanka berúgta a nemzetközi színpadra vezető ajtót. Azok után, hogy ez év első nemzetközi versenyét, februárban, a budapesti fedett pályás Peridot Kupát nem tudta befejezni, mert leesett a lóról, és ezt követően a 2023-as esztendő első két világkupa versenyét kihagyta, az első vk viadalt, amelyen rajthoz állt, április végén, megnyerte. A Budapesten szerzett aranyérme után pedig a múlt hét végén, Szófiában a 7. helyen zárt, szintén világkupa versenyen. Ezzel a 11. helyen áll a világkupa ranglistán, és mint ilyen, biztos résztvevője annak a 36 fős mezőnynek, amely május 31-től, Törökországban, a világkupa keretében a győzelem mellett a 2024-es olimpiai indulási jog megszerzéséért száll harcba. Ezen a világversenyen ugyanis egy hely kel el a párizsi ötkarikás játékokra, az ankarai világkupa győztese lesz az első, aki kvótát szerez, a szintén 36 fős olimpiai mezőnybe.

Guzi Blanka az idei két remek világkupa verseny helyezésével nem csak a vk-döntőre szerzett indulási jogot, hanem a júniusi, lengyelországi Európa-bajnokságon való indulásra, és az augusztusi, angliai világbajnoki startra – előbbin 8, utóbbin 3 olimpiai indulási hely talál gazdára.

Összeállt a csapat

A miskolci Swimming PC sportolójától elsőként azt kérdeztük, hogy minek köszönhető az a két remek eredmény, amit az elmúlt három hétben elért.

– Annak titulálom, hogy elkezdett stabilizálódni a helyzet, az edzői csapat, a pszichológiai terapeuta most vált egységgé, most érzem azt, hogy hálót húznak mögöttem, alattam, körülöttem. Mindenhol ott van valaki, aki segít valamiben, és ennek iszonyatosan nagy hatása van, kézzel foghatóak a jelei. Nagyon sok a munka, rengeteg veríték és könnycsepp van az eredmények mögött, de úgy tűnik, hogy működik. Tavaly nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szerettem volna, most hála Istennek azt látom, hogy vívásban is, és a számok között is megvan az egyensúly – mondta Guzi Blanka. – Az idei első két világkupa versenyen nem volt minden tökéletes, de egyensúlyban volt mind az öt szám. Úgyhogy sikerként könyvelem el mindkét versenyt. Persze lehetne azon meditálni, hogy ha Szófiában a második sorozatban jobban lövök, akár dobogó is lehetett volna belőle, de ez nem téma. Hátulról indultam, nyolc helyet haladtam előre, ha a mezőny közepéről indulok, mondjuk a 10. helyről, akkor is minden más lett volna, de ez tényleg nem számít így utólag. A 7. hely jó, az pedig, hogy előtte Budapesten az első helyen végeztem, arra még most is kisebb csodaként gondolok. Ilyen jó világkupa eredménysorom még nem volt a pályafutásom alatt, de most elsősorban a már említett stabilizálódásnak örülök, illetve annak, hogy az elért eredmények miatt az önbizalmam kezd erősödni.

A segítők

Megkérdeztük az élsportolótól, hogy kik azok, akik segítik a munkáját, akik hálóként veszik körül.

– A budapesti világkupa versenyt megelőzően volt egy olyan találkozó, amelyen az engem segítő szakemberek jelentős része jelen volt – mondta Guzi Blanka, majd a név szerinti felsorolást így kezdte: – A koordináló edzőm, Kállai Ákos, a volt szövetségi kapitány. A nevelőedzőm, Fázold Henrik, aki változatlanul az úszásban és a lövészetben segít. Dancsházy-Nagy Tamás és Magyary István a két vívóedzőm. A budapesti úszásaimat Godó Tiborral, a válogatott edzőjével végzem, a budapesti futásokat Török Alfréd felügyeli, a lovasedzőm pedig Ladvenszky József. A mentális felkészítőim Erdélyi Kálmán és Nyilas Nancy. Berka Imre gyúróm és fegyvermester is egyben, a masszőröm pedig Komló Bea. Nagyon széles a paletta, gyógytornász, és dietetikus mellett a családom is nagyon erősen támogat mindenben, és persze, nem utolsósorban Martinek János szövetségi kapitány is. Azt korábban is láttam, hogy egyik, másik nemzetközi szintű versenyzőtársam mögött komoly csapat állt, azt kezdem érezni, hogy most már velem is ez a helyzet. Vidéki klub versenyzőjeként, amikor Budapestre kerültem, nem volt ilyen háttér, de ez már a múlt.

Mezőny, program

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyennek látja a nemzetközi mezőnyt Guzi Blanka, hogy jelen állás szerint milyen esélye van az olimpiai kvóta megszerzésére.

– Két éve, 2021-ben még a tokiói olimpiai kvótákért zajlott a harc, ahhoz a mezőnyhöz képest van változás, az ötkarikás játékok után néhányan elmentek szülni, de mostanában kezdenek visszaszivárogni, van, aki babával jön a versenyre – mondta a miskolci klub sportolója. – A világkupa mezőnye férfi és női vonalon is erős, nem lesz könnyű dolog megszerezni a kvótát. Egy nemzetből 2 női és 2 férfi sportoló lehet jelen Párizsban, és szerintem Magyarország mindkét nemnél kimaxolja a létszámot. Az én mezőnyömben Gulyás Michelle nagyon stabil versenyző, aki remek eredményeket ért el, vezeti a világranglistát, és reálisan nézve, mögötte, mellette egy hely kiadó. Megy a harc, hogy ez kié legyen, a magyar sportolók jelentik számomra a legnagyobb konkurenciát. A kvóták nemzetközi versenyeken kelnek el, és a mezőny erejét mutatja, hogy az idei világkupa-sorozatban több olyan öttusázó végzett dobogón, akiknek az előző években nem sikerült érmet szerezniük. Vagyis a mezőny egyre kiegyensúlyozottabb.

Van program, rendesen

Guzi Blankát a következő időszak programjáról is kérdeztük, amire a következő választ kaptuk:

– Brutálisan sűrű lesz az előttem álló két hét, vizsgáim vannak az egyetemen, mellette edzések, aztán jön a világkupa döntő. Utána haza sem jövök, maradok Törökországban, magaslati edzőtáborban. Onnan megyek majd a júniusi, krakkói Európai Játékokra, amelynek keretében az öttusa Európa-bajnokságot is megrendezik. Vagyis július 1-ig van programom, rendesen.