A 21 esztendős csatár az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapott nevelőklubja felnőtt csapatában, fiatal kora ellenére már 100 Erste Liga mérkőzésen játszott, ezt a számot pedig a 2023/2024-es idényben tovább növelheti.

Mattyasovszky Gergely továbbra is a DVTK Jegesmedvéknél

– Nem volt kérdés, hogy a pályafutásomat itt szeretném folytatni, ezért nagyon örültem, amikor a vezetőség jelezte, hogy jövőre is számolnak velem. Itt születtem, itt nőttem fel, ebben klubban szeretnék sikereket elérni. Úgy érzem a következő szezon lesz az, amikor egy újabb lépcsőfokot meg tud majd ugrani a csapat. A tavalyi szezonban hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek a fiatalok, ezt felhasználva idén még többet elérhetünk. Minden nyáron arra törekszem, hogy a lehető legjobb fizikai állapotban kezdjem meg a következő idényt, ez most sem lesz másképp. A szurkolóknak azt üzenném, hogyha legalább annyira lelkesen buzdítják majd a csapatot, mint tavaly, akkor biztos vagyok benne, hogy rengeteg szép pillanatot fogunk átélni együtt a szezon során – nyilatkozta Mattyasovszky Gergely.

Névjegy

Mattyasovszky Gergely

Születési hely: Miskolc

Születési idő: 2002. január 8.

Súly: 85 kg

Magasság: 187 cm

Poszt: csatár

Mezszám: 92

Pályafutása

2023/2024 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2022/2023 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2021/2022 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga, U21)

2020/2021 DVTK Jegesmedvék (U21, Tipos Extraliga, Vasas HC-Erste Liga)

2019/2020 DVTK Jegesmedvék (U18/U21/Tipsport Liga)

2017-2019 DVTK Jegesmedvék (U18)

Szerződéssel rendelkező játékosok a 2023/2024-es szezonra

Kapus

Janis Voris

Hátvédek

Szirányi Bence

Alexander Shkrabov

Vojtkó Mátyás

Csatárok

Valentin Razumnyak

Roman Berdnikov

Lövei Dávid

Miskolczi Márk

Mattyasovszky Gergely