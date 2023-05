Remek évadot tudhat maga mögött a MEAFC-Miskolc férfi röplabda gárdája, amely nemrég megnyerte a honi második vonalnak számító NB I Liga bajnokságot. Ilyenre korábban még nem volt példa a klub, a szakosztály történelmében.

– Azt láttuk, hogy a csapatunk többre hivatott, mint amire előzőleg gondoltunk, a fiatal és az idősebb generáció jó egyveleget alkotott – kezdte Barócsi Ákos, a MEAFC-Miskolc szakosztályvezetője. – Menet közben látott napvilágot az a szövetségi döntés, hogy átszervezik a bajnokságot, és a következő évadban az eddigi Extraliga, illetve az NB I Liga ,,összeolvad" az alapszakaszra, amiben egy picit nekünk is benne van a kezünk. Ugyanis kevés a csapat, és a sportágnak, a férfi vonalnak jobb, ha az a 12, vagy 14 klub, amelyik ezt fel tudja vállalni, játszik egymással. Mindez, a megbeszélések a háttérben folytak, és közben zajlott a bajnokság. A kommunikáció megtörtént az összevonásról, még a döntő előtt, de a fiúkkal nem volt probléma, nem volt gond a motivációval, megbeszéltük, hogy mindentől függetlenül szeretnénk megnyerni a finálét. A Vidux-Szegedi RSE elleni első meccsen kívül nem is volt kérdés, hogy a melyik a liga legjobb csapata ebben az évben.

Skót csapatkapitány

Az egyetemisták prominense azt is sorolta, hogy bő egy évvel ezelőtt módosítottak a koncepciójukon.

– Egy esztendővel ezelőtt negyedikek lettünk, és lehetett látni, nem fenntartható az, hogy heti két edzés van, az idősebbekre alapozunk, akik nem tudnak, vagy adott esetben nem akarnak már annyit vállalni – nyilatkozta Barócsi Ákos. – Edzőnkkel, Bagó Lászlóval ezt újragondolva arra jutottunk, hogy egy fiatalabb csapatot hozzunk össze, megtartva három rutinos játékosunkat, Kozslát, Csizmadiát, és Kovács Z.-t, aki egyúttal másodedző is lett. A saját utánpótlás játékosainkon kívül próbáltunk szétnézni a piacon, hogy fiatalokat találjunk. Ilyen volt, lett Komlósi, akit már korábban is szerettünk volna, ám akkor még ez nem jött össze. Mivel ő miskolci egyetemista, adta magát, hogy jobb, ha itt játszik. Ő volt a szezon egyik nagy meglepetése. Feladóban is keresgéltünk, itthon nem tudtunk senkit sem mozdítani, ezért külföldi vonalon is nézegettünk. Így találtunk McLaughlin-ra, aki Skóciából jött. Voltak ilyen-olyan külső hangok, előítéletek, hogy milyen lesz, hiszen skót, és az az ország nem a éppen a röplabdáról híres, de kiderült: ,,belenyúltunk" egy olyan fiúba, aki nem csak emberileg, szakmailag, játékosként is óriásit lendített a csapaton. Első évében máris csapatkapitány lett, ez az edzőnk, és a játékosok döntése volt, mert a felkészülés alatt kirajzolódott, hogy össze tudja kapcsolni az embereket, úgy, hogy magyarul nem beszél, de ennek a közösségnek az idegen nyelvvel sosem volt problémája. Árva igazából az ,,ölünkbe pottyant", mert neki menet közben köszönték meg a munkát Kazincbarcikán. Nem volt jó lelki állapotban, ezt kellett nála rendbe rakni, hogy nincs akkora nyomás, ne érezze azt, hogy visszalépett. Az biztos, hogy az elején nagyon akart bizonyítani, ami görcsösséget okozott. A csapat nagy részét ismerte, nagyjából egy hónap után ,,érkezett meg", és ekkor már ki tudta hozni magából azt, ami benne van. Összességében elmondható, a maga részét mindenki belerakta ebbe a sikerbe.

Feladót, liberót

A MEAFC-Miskolcnál még levezető edzések zajlanak, McLaughlin viszont már hazautazott.

– Nagy valószínűséggel nem marad, sajnos, nem az anyagiak, hanem sportszakmai szempontok miatt – tette hozzá Barócsi Ákos. – Jobbat és jobbat szeretne, emiatt nem akart még egy évet nálunk vállalni. Ezért aztán azon dolgozunk, hogy a feladó posztra megoldást találjunk. A liberónk, Karóczi is elmegy, Budapestre költözik, őt is megpróbáljuk pótolni, megy a puhatolódzás. Azt majd meglátjuk, lesz-e külföldi játékosunk, és milyen poszton. Szezon közben az is kiderült, hogy most nem fejezi be a pályafutását 39 éves szélső ütőnk, Kovács Z., úgy érzi, van még benne, ki akarja magát próbálni az új bajnokságban. Szintén nálunk marad Csizmadia, Kozsla, illetve Árva is.

Négyszer, ötször többen

A miskolci egyetemisták számára adott lehet majd a feladat, megpróbálni bekerülni az első nyolcba.

– Ez függ attól is, hogy mi miként tudunk igazolni, és hogy a többiek mennyire erősödnek, teszem azt a Kistext, vagy a MAFC – mondta a szakosztályvezető. – A cél az, hogy legyen megint egy jó csapatunk, egy jó közösség, ami önmagában sokat ér, hiszen nem mindegy, hogyan működik a kémia a játékosok között. Aztán egy nagyobb létszámú bajnokság több meccset is jelent, akár hétközieket is, kérdés, ez mennyire lesz hatással a rutinosabb embereinkre. A valóságtól elrugaszkodni nem akarunk, maradunk a realitás talaján, biztosan lesznek olyan mérkőzések, amikor talán simán ki fogunk kapni, de az biztos, hogy a MEAFC-Miskolc mindenki ellen keményen harcolni fog. Örülünk annak, hogy akár az egy évvel ezelőttihez képest is meg négyszereződött, ötszöröződött a meccseinkre járó nézők száma, a döntő utolsó mérkőzésén például 400-an voltak a lelátón. Ez igazolja, hogy Miskolcon van igény a minőségi férfi röplabdára. Köszönjük a támogatóinknak, hogy mellettünk voltak, a segítséget az Egyetemnek, a MEAFC vezetésének, az új szezonra is szívesen fogadunk mindenfajta anyagi segítséget, szponzorok mindig jól jönnek. MI

A tények

Az NB I Liga végeredménye: 1. MEAFC-Miskolc, 2. Vidux-Szegedi RSE, 3. Dág KSE, 4. Dunaújvárosi KSE, 5. TFSE, 6. Szolnoki RK SI. A Gamma Party&Co csapata menet közben visszalépett a bajnokságtól.