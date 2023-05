Az ,,Esély a tanuláshoz Alapítvány" szervezésében tartották meg szombaton Irotán, a História Szolgáltatóházban a 16. Tavaszváró Fesztivált, amelynek díszvendége két cselgáncsozó, Ungvári Miklós (1980, olimpia ezüstérmes, vb-bronzérmes, Európa-bajnok), és Ungvári Attila (1988, Eb-bronzérmes) volt.

Az eseményen összességében mintegy 250-en vettek részt, a dzsúdós programon az érdeklődők – többségében fiatalok – beszélgethettek, fotózkodhattak az Ungvári-testvérekkel, és természetesen aláírásokat is kérhettek, akik civilben azért megmutattak egy-két fogást is, mégpedig a bemutatón szerepet vállaló Borsodi Judo SE ifjú cselgáncsosaival.

Amint azt megtudtuk, az Alapítvány, illetve a sportolók kapcsolata régebbre nyúlik vissza, többek között 2012-ben egy itteni látogatás során Ungvári Miklós írásba adta (és ezt azóta is őrzik), hogy a 2012-es olimpiáról éremmel tér haza. ... és úgy is lett... A helyiek bíznak abban, hogy jövőre ugyanitt, Ungvári Attila ugyanilyen nyilatkozatot tesz, és az is valóra válik... ÉM