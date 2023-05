A triatlon világbajnoki széria verseny sorozat (WTCS) szombati, yokohamai állomásán Lehmann Csongor idei első nagy versenyén, legjobb magyarként a 9. helyen zárt.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzője – a szezonban először – Japánban, a világsztárok egész sorát felvonultató bomba mezőnyben próbált szerencsét. Az olimpiai bajnok, többszörös világbajnok norvég Kristian Blummenfelt, az olimpiai bronzérmes, többszörös WTCS futam-győztes új-zélandi Hayden Wilde, a franciák menői közül a tavalyi Európa-bajnok Leo Bergere, a mix-váltóval Európa-bajnok, egyéniben Eb-bronzérmes Dorian Coninx mellett szinte mindenki ott volt, aki a közvetlen elithez tartozik. A rendkívül magas színvonal így nem lehetett kérdés.

– Csongor idén még nem indult világkupán, vagy WTCS futamon, így a 41-es rajtszámot kapta, mellyel már nem maradt számára jó hely a két körös, összesen 1500 méteres úszás rajtjánál – tudtuk meg a Yokohamában tartózkodó Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől. – Ebből adódóan az első körben nem kis „birkózás” árán a 30. helyen fordult, de a szám végére feljött a 12. pozícióba, mindössze 10 mp-re volt a legjobbaktól, köztük Dévay Márktól. Gyorsan összeállt egy 44 fős kerékpáros boly, mely őrült tempót diktált. A 40 km után – némi lemorzsolódást követően – 30 versenyző érkezett meg a depóba a futás előtt. Csongi jól váltott, az első 12 között rohant ki az esővel „tarkított” futópályára. A 10 km-es táv elején kicsit „megállt” a lába, és visszacsúszott a 15. helyre. Ezt követően azonban hamar magára talált és elkezdte „begyűjteni” vetélytársait. Innentől kezdve végig gyorsulót futott, csakúgy, mint a közvetlenül előtte haladó Blummenfelt, így sikerült mindkettőjüknek beelőzniük a cél előtt a riói olimpiai bronzérmes dél-afrikai Henri Schoeman-t is. A norvég olimpiai bajnok végül 8. lett, mindössze 5 mp-el megelőzve a mögötte 9.-ként célba érkező fiamat. Örülök, örülünk neki, hogy ugyanúgy, olyan jól kezdte az idei nagy versenyeket, ahogy tavaly abbahagyta, hiszen most és a Cagliari WTCS-en is kilencedikként fejezte be a futamot. Elmondható, hogy abszolút jól sikerültek az edzőtáborok, így bizakodva várjuk a legalább hasonló folytatást!

Tovább araszol a ranglistákon

Lehmann Csongor jelenleg a világranglistán és az olimpiai kvalifikációs listán is az előkelő 15. helyet foglalja el, de a Japánban elért eredményéért járó pontokkal biztos, hogy előrébb sorolják majd, csakúgy, mint a WTCS rangsorában.

– Nem igazán tudtam mire leszek képes az idei első rangos megmérettetésen, azt viszont igen, hogy jó formában érkeztem meg Yokohamába – mondta az U23-as világbajnok Lehmann Csongor. – Már az úszáson érezni lehetett, hogy bizony ez a verseny sem lesz egy könnyed fellépés. A kerékpározás során mindenki próbált helyezkedni a csúszós kanyarok előtt, ami fokozott koncentrációt igényelt, de végig jó pozíciót tartottam. A nagyon erős középső szám miatt a szokottnál nehezebben indult a futás, viszont hamar elértem a megfelelő tempót és onnantól kezdve nem volt gond. Top10-et terveztünk, 9. lettem, így elégedett vagyok. Két hét múlva egyik kedvenc WTCS helyszínemen, az olaszországi Cagliariban folytatom, ott már könnyebb lesz, hiszen most élesben mértük fel édesapámmal, hol is tartunk.

A női versenyben az újdonsült aquatlon világbajnok Bragmayer Zsanett képviselte a magyar színeket, aki a 20. helyen érkezett célba.