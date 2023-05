Sényő-Carnifex FC – Diósgyőri VTK tartalék 3-2 (0-1)

Sényő, 143 néző. V.: Németh G.

Sényő: Szondi L. – Klepács, Fenyőfalvi (Jócsák), Erdei, Kapacina K., Farkas, Lizák (Toldi), Schmidt, Nagy D. (Mártin), Kapacina V. (Sztankó), Vámos (Sógor). Edző: Imrő László, Fiumei Viktor.

DVTK tartalék: Németh – Mrva, Ivánka, Balázsi (Peisser), Oláh B., Bencsík, Benkő, Demeter (Paizs), Hetyei (Kollár), Balázs P. (Horváth Zs.), Ferencsik. Edző: Vincze Richárd.

G.: Vámos, Lizák, Kapacina V., ill. Hetyei, Benkő P. Jók: Vámos, Lizák, Kapacina V., ill. senki.

Fiumei Viktor: - Jó iramú, gólgazdag, izgalmas mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a három pontot. Hiába szerezte meg az első félidőben az ellenfél a vezetést, a fordulás utáni teljesítményünk példaértékű volt, így teljesen megérdemelten nyertünk. Gratulálok a diósgyőri fiataloknak az egész évben nyújtott teljesítményükhöz.

Vincze Richárd: – Az első félidőben magas szinten játszottunk, végig irányítottuk a meccset, amit le is kellett volna zárnunk. A rúgott gól mellett ugyanis több óriási lehetőségünk volt, ám ezek rendre kimaradtak. A fordulás után a figyelem, a fegyelem és a szenvedély egy kicsit visszaesett, ami hozta magával, hogy az ellenfél megfordította a meccset, és teljesen átvette az irányítást. Ebben az időszakban be is biztosíthatták volna a győzelmüket, de a semmiből nekünk jött össze az egyenlítés. Ezután kiegyenlítetté vált a játék, a Sényő viszont megrúgta a szokásos pontrúgás gólját, amivel meg is nyerték az összecsapást. Nagyon csalódott vagyok és keresem az okát annak, hogyan lehet két félidő között ekkora különbség. Köszönjük a hazaiaknak, hogy belementek a mérkőzés időpont-módosításába, és persze gratulálok nekik a győzelemhez.

