A DVTK kezdője egy helyen módosult az egy héttel ezelőtti, ETO FC Győr elleni 3-1-es sikerhez képest: Csirmaz lett a jobb oldali védő, mert Farkas D. betegség miatt nem volt keretben. A piros-fehéreknél Jurek, Cseke és Bánhegyi ezúttal is sérülés, Eppel pedig közelmúltbeli műtéte miatt hiányzott. Viczián kisebb sérülése, Senkó pedig betegség miatt maradt ki az utazó keretből.

Lőrinczy, Lukács D.

Nem voltak sokan az impozáns szombathelyi stadionban, a száz főnél is nagyobb létszámú diósgyőri tábor hazai pályát nyomott a lelátóról a kedvenceknek. A találkozó elején két hazai lövésnél is Danilovicnak kellett védenie, ám a 13. percben a Diósgyőr az első helyzettét gólra váltotta: Lukács D. középről jobbra tette a labdát, Lőrinczy pedig 11 méterről bombázott a kapuba (0-1). Két percre rá Lukács D. lövése pattant ki a bal kapufa tövéről, és Bárdos ismétlései sem értek célba. A folytatásban Lukács D. kétszer is betalálhatott volna az ivószünetig, ami után, a meccs első félidejének második felében helyzetek egyik oldalon sem adódtak.

A második játékrész késéssel indult, az egyik kapu hálóját kellett stoppolni, nem a meccs közbeni hálószaggató lövések miatt. Az első nagy helyzet Lukács D. előtt adódott, egy kontra végén Mursits védett, majd nem sokkal később Medgyes lőtt a kapu fölé. A meccs második ivószünetében a hazai fanatikusok összeszedték a drapériáikat, majd távoztak a lelátóról, csapatuknak a várakozásoktól elmaradó eredménysora miatt. A második vendéggól után viszont megjelentek a lelátón, sőt az egyikük a pályára is befutott. Történt mindez a 86. perc után, amikor Koman passzával Könyves került helyzetbe a jobb oldalon, lövése ugyan kipattant Mursitsról, ám Lukács D. az üres kapuba helyezett (0-2).