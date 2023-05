Több mint 12 ezer

A mérkőzés utáni serleg- és érem átadó, és az ehhez kapcsolódó fieszta megmozgatta a piros-fehér drukkereket, NB II-es találkozón még soha ennyien nem voltak az öt éve átadott új stadionban. A több, mint 12 ezer fős DVTK tábor a meccs kezdése előtt csodálatos látványt nyújtott, a magyarországi viszonylatban ritkaságnak számító érdeklődéssel összefüggésben csak azért nem lehet telt házról írni, mert a vendég szektorba szóló jegyek közül nem kelt el mind, illetve azért, mert 14 646 fős létesítményben biztonságtechnikai ok miatt (hogy a két szurkolótábort elválasszák) néhány szektort üresen kellett hagyni. Érdekesség, hogy a mostaninál több néző csak egyszer, 2018. május 5-én volt az új stadionban, a létesítmény avatóján, akkor 12 753 főt regsisztráltak (DVTK – Mezőköves Zsóry FC 0-1).

A bajnokcsapat kezdője két helyen változott az előző fordulóhoz képest, a Nyíregyháza SFC vendégeként elért 1-1-es gárdából Koman és Viczián a cserék közé került, míg a sérüléséből visszatért Gera és Szamári bizalmat kapott. A DVTK-ban Jurek, Cseke és Bánhegyi sérülés miatt nem volt bevethető, Eppel pedig közelmúltban elvégzett műtéte okán.

A vendégeknél szintén két hiányzó volt az egy héttel ezelőtti, bajnokihoz képest. A HR Rent-Kozármisleny ellen hazai pályán 2-0-ra elvesztett bajnokin szerepelt, és akkor kiállított Lacza eltiltását töltötte, Priskin pedig csak kispados volt. Viszont Kiss B. és Borsos a meccs első sípszavára készülődhetett.

Kapufa

A pályára vonuláskor elsőként a vendégek érkeztek, akik kezdőkörbe vezető útvonalon, az egyik oldalon felsorakozott labdaszedőkkel szemben sorfalat a pályára vonuló bajnoknak, és tapssal köszöntötték őket. A meccs egy picit csúszott, mert a hazai ultrák piros és fehér füstgránátokat indítottak be. Ezt a stadion tűz- és füstérzékelői hangos vészjelzéssel ,,üdvözölték”. A 10. perc környékén pedig elkezdett esni az eső. A játéktéren a Diósgyőr igyekezett diktálni a tempót, a kezdeményező szerep egyértelműen a piros mezeseké volt, viszont a győriek eleinte jól támadták a labdás embereket. A megszerzett lasztikkal azonban nem rohantak előre, gyors kontrákra, hanem inkább pontos passzokkal igyekeztek építkezni. Volt is néhány lövésük, de Danilovic kapusnak az első játékrészben nem volt védeni valója. Nem úgy a túloldalon Ruisznak, akit azért próbára tettek a hazaiak. Lőrinczy volt elemében, de Lukács D., Gera és Obounet előtt is adódott lehetőség. A gólhoz legközelebb azonban a belső védő, Bárdos állt, aki a 34. percben, 24 méterről a bal kapufát találta el. A félidő hátralévő részében a DVTK nyomása tovább fokozódott, ám a piros-fehéreknek nem sikerült a kapuba gyömöszölniük a labdát, a szervezetten, kevés hibával védekező győriekkel szemben.

Gólok

A második félidőben pedig már jöttek a gólok. Meglepő módon előbb a győriek részéről. Az 53. percben Borsos 20 méterről eleresztett bombája Bárdos lábán megpattanva kötött ki a jobb felső sarokban (0-1). Nem sokáig állt ilyen jól a Győr, a DVTK két percen belül egyenlített: Lőrinczy végzett el szabadrúgást a bal oldalról, a sorfalról elé vágódott vissza a laszti, az ismétlést pedig kapásból a jobb alsó sarokba vágta (1-1). A 64. percben pedig jött az újabb hazai találat, a belelkesedett hazai gárda akciója a jobb oldalon futott, Farkas D. adta középre a játékszert, amit Bényei parádésan fejelt tovább Obounetnek, utóbbi pedig 2 méterről bólintott a kapuba (2-1). A 79. percben Szatmári fejese csattant a kapufán, majd jött a harmadik hazai gól, néhány másodperccel később. Bárdos remek passza után Lukács D. kitűnő labdát tett Koman elé, aki 12 méterről laposan a kapuba gurított (3-1).

Ezzel a győzelemmel a bajnok DVTK veretlenségi sorozata 10 meccsesre nyúlt.

Diósgyőri VTK – Győri ETO FC 3-1 (0-0) Diósgyőr, 12 606 néző. V.: Radványi (Máyer, Kiss B.). Diósgyőri VTK: Danilovic – Farkas D., Szatmári, Bárdos, Bokros – Bényei (Illés B., 84.), Holdampf, Lőrinczy (Koman, 72.) – Gera D. (Medgyes, 59.), Lukács D., Obounet. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej. Győri ETO FC: Ruisz – Kovács K., Urblík, Fodor, Csontos – Tuboly (Tóth R., 87.) – Huszár (Óvári, 46.), Vitális, Toma (Vingler, 87.), Kiss B. – Borsos (Mitring, 81.). Vezetőedző: Antonio Munoz. Sárga lap: Obounet (65.), ill. Ruisz (57.), Csontos (70.), Tuboly (86.). Gólszerző: Lőrinczy (55.), Obounet (64.), Koman (80.), ill. Borsos (53.). Jók: az egész csapat, ill. Ruisz, Tuboly, Urblík.

A meccs után az edzők értékeltek.