Az NB I.-es bajnokság 31. fordulója keretében vasárnap kora délután „élet-halál” meccs várt a Mezőkövesd Zsóry FC csapatára, amely a dobogóra pályázó Paksi FC-t látta vendégül és a három pont megszerzésének reményében lépett pályára. A hazaiaknál nem szerepelhetett az öt sárga lapos Besirovic, míg Cseri a kispadra került. A lelátón jelen volt Marco Rossi, a magyar válogatott olasz nemzetiségű kapitánya, valamint Bölöni László, a francia Metz vezetőedzője is.

Macska és egér...

A létező legjobban kezdődött a dél-borsodiak szempontjából a meccs, vezető góljuk ugyanis megnyugtatta őket. A 25. percben Piscitelli góltól mentette meg csapatát, Varga B. fejesét bravúrral mentette. Bátran futballoztak a felek, így élvezetes volt a találkozó. A 31. percben is az otthoni portás jeleskedett, de Varga B. lövése után a bal kapufa is segített neki. A szünethez közeledve a villámgyors Drazic ismételt és ez már előre vetítette a hazaiak diadalát. Ráadásul a sípszó előtt Piscitelli büntetőt fogott és máris a meccs hősévé vált.

A szünetben két cserét eszközölt a vendégek mestere, aki a „legendás” Bödét is beküldte. A 49. percben pont került a találkozó végére, ekkor ugyanis Vajda S. profi módon értékesítette ziccerét és már nem volt miért izgulni. Egy otthoni kapufát követően megszületett a soron következő találat is, így aki csak ott volt a kövesdi szimpatizánsok közül, tombolt az arénában. Még ezután is potyogtak a gólok és ilyen örömjátékre és végeredményre talán senki nem számított. Sikerével levegőhöz jutott az MZSFC, de pezsgőt még nem bonthat.

Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 6–1 (2–0) Mezőkövesd, 1500 néző. V.: Karakó (Vígh-Tarsonyi, Aradi). Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (7) – Kállai K. (6), Lukic (6), Pillár (6), Filip (6) – Brtan (6), David Babunski (6), Lehoczky (6), Vajda S. (7) – Molnár G. (6), Drazic (8). Vezetőedző: Kuttor Attila. Paksi FC: Nagy G. (3) – Szélpál (3), Kádár (–), Kinyik (3) – Osváth (4), Papp K. (4), Balogh B. (4), Skribek (4) – Szabó J. (4) – Varga B. (4), Sajbán M. (4). Vezetőedző: Bognár György. Csere: Kádár helyett Bőle (4) a 34., Balogh B. helyett Windecker (5) a 46., Osváth helyett Böde (5) a 46., Varga B. helyett Hahn (4) az 51., Skribek helyett Vas (4) az 54., Vajda S. helyett Baranyai (–) a 81., Kállai K. helyett Nagy G. (–) a 81., Piscitelli helyett Tordai (–) a 86., David Babunski helyett Prudikov (–) a 91., Molnár G. helyett Ephestion (–) a 91. percben. Sárga lap: Lukic a 18., Nagy G. a 83. percben. Gólszerző: Drazic (1–0) az 5., Drazic (2–0) a 38., Vajda S. (3–0) a 49., Brtan (4–0) az 52., Windecker (4–1) a 68., Drazic (5–1) a 70., Molnár G. (6–1) a 79. percben.