Megyaszó KSE – Pácin SE: 4-8 (1-2)

Megyaszó, 80 néző. V.: Csikai.

Megyaszó: Ujj – Terhes, Szilasi M., Jaczkó, Radics P., Horváth Sz., Balogh Zs., Katona, Radics N. (Farkas E.), Lovász, Radics A. Edző: Szilasi Dezső.

Pácin: Sütő – Lakatos R. (Horváth N.), Farkas A., Dakos (Szabó L.), Petró, Tárkányi (Paronai), Hogya, Matisz, Lukács, Góré (Bányácski), Darmos. Edző: Paronai Tamás.

G.: Katona (3), Horváth Sz., ill. Farkas A. (4), Tárkányi (2), Szabó L., Petró.

Jók: Katona, Horváth Sz., ill. az egész csapat.

Szilasi Dezső: – 5-6 játékosunk nem vette észre, hogy nem piros mezben vagyunk. Napozni a strandra kell menni nyáron, nem a futballpályára... Gratulálok a mentálisan és a gólokban is fölénk növő ellenfélnek.

Paronai Tamás: – Érdekes egy meccs volt, miután alkalmazkodtunk a pályához és az ellenfél stílusához bebiztosítottuk a győzelmet. Lehet, hogy a vége simának tűnik, de nem volt az. Jó volt a játékvezetői hármas.

Taktaharkány SE – Szerencs VSE: 3-2 (0-1)

Taktaharkány, 300 néző. V.: Füleki.

Taktaharkány: Tiszai (Borbély) – Radics R., Bokor (Pap), Nagy Viktor, Horváth Á., Balogh F. (Tímár), Vadász, Horváth G. (Budai), Vadászi E. (Nagy Vencel), Ötvös, Tóth L. (Hisák). Edző: Vojnár István.

Szerencs: Kristóf – Tímár, Kiss M. (Jáger, Matolcsi), Szabó Zs., Margitai, Ternyik, Fazekas, Tóth T., Kovács M., Cziczer (Zimányi), Suller (Bodnár). Edző: Nagy László.

G.: Horváth Á., Tímár, Budai, ill. Szabó Zs., Ternyik.

Jók: az egész csapat, ill. Tímár, Cziczer, Suller.

Vojnár István: – Gratulálok a fiúknak ezért a győzelemért! A csapat tartását mutatja, hogy ilyen két kapott gól után fel tudott állni.

Nagy László: – 2-0-ás vezetésről nem lehet pontot, pontokat veszíteni. Tudtunk, hogy kemény lesz, de mi azért az őszi szezonban korrektebbek voltunk a hazai csapattal, de az már elmúlt. Az a legnagyobb baj, hogy ennek az eredménynek egyes emberek örülnek, sőt...

Karcsai LSE – Gönc VSE: 3-1 (0-1)

Karcsa, 90 néző. V.: Balázsi.

Karcsa: Horváth Z. (Kovács K.) – Egyed (Gyöngyösi II Z.), Kovács I D., Gáspár (Váradi), Kovács II D., Pásztor (Gyöngyösi I Z.), Kovács M., Zalkodi (Kaskó), Bodnár, Lénárt (Kellős), Dócs. Elnök: Milinki László.

Gönc VSE: Rohály – Nagy R., Lehoczki (Halmi), Molnár J., Tóth B., Makovics, Bodnár P., Konkoly T., Kiss L. (Szarka), Galyas, Molnár I. Edző: Spisák Róbert.

G.: Kovács M. (2), Kovács I D., ill. Galyas (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kovács Dávid, csapatkapitány: – Maximális tisztelet mindenkinek, le a kalappal fiúk előtt, így kell futballozni! Három ember is lehetne a mezőny legjobbja, ők ezt tudják, de akár 11 embert is be lehetne írni. Köszönjük szurkolóink egész éves támogatását, messze nálunk vannak átlagban a legtöbben. További sok sikert a sportszerűen játszó Göncnek.

Spisák Róbert: – Részt vettünk a mai mérkőzésen...