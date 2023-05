Szurkolói szempontból kiemelt meccset játszik vasárnap 17 órától a DVTK labdarúgócsapata: az ősi rivális, Nyíregyháza SFC-vel csapnak össze Balmazújvárosban.

A két klub között sokáig nem volt játékos-, és edzőmozgás, ez a XXI. században azért némileg változott, manapság már nem számít fehér hollónak, ha valaki egyik, majd másik helyen is munkát vállal. Így tett Feczkó Tamás is, aki a 2019. szeptember 4-e és 2020. december 8-a között 39 élvonalbeli meccsen irányította vezetőedzőként a Diósgyőrt, a következő állomáshelye pedig Nyíregyháza volt, ahol 2021. október 19-e és 2022. augusztus 15-e között dolgozott a másodosztályban.

Vagyis a mostani bajnoki évadot a szabolcsiak kispadján kezdte, ahonnan az első három fordulóban elszenvedett, egyaránt 1-0-s vereségek után távozott. Az akkori indoklás szerint, a rossz nyitánnyal összefüggésben azért menesztették az edzőt, mert a keret összetétele alapján a vezetők reálisnak tartották, hogy az évad végén az 1-5. helyen végezzen a piros-kék együttes (jelenleg a tabella 15. helyén áll a Nyíregyháza, 3 pontra vannak a kieső, 19. helytől).

Nem lesz ott

Feczkó Tamást a mostani keleti rangadó előtt először arról kérdeztük, hogy jelen lesz-e Balmazújvárosban, megnézi-e élőben a volt csapatai egymás elleni összecsapását.

– Más programom van vasárnap, és bár szívesen megnézném ezt a meccset, de ha nem lenne máshol jelenésem, akkor sem mennék ki a mérkőzésre, mert azt vallom, hogy nem szerencsés egy edzőinek a volt csapata találkozóira járni, el kell telnie egy kis időnek, 1-2 évnek, hogy úgy lehessen kimenni, hogy ez ne okozzon feszültséget senkinek – mondta Feczkó Tamás, aki arra a kérdésre, hogy mit csinál tavaly augusztusa óta, illetve, hogy rajta van-e azon, hogy még találkozzunk a nevével a magyar futballban, így folytatta: – Tanárként dolgozom, de nem a diplomát szerzett szakomban, vagyis nem matek vagy testnevelés órákat tarok. A Nyíregyházi Egyetemen tanítok, labdarúgó szakos edzőknek tartok előadásokat. Szeretem, amit csinálok, de ez nem ugyanaz, mint egy csapatnál edzőként dolgozni. Az elmúlt hónapokban voltak lehetőségek arra, hogy ismét szakvezető legyek, több csapatnál is szóba került a nevem, és tárgyaltam is ezekről a lehetőségekről, de különböző okok miatt egyik sem realizálódott. Van esély arra, hogy nyártól újra egy csapat mellett dolgozzak, bízom benne összejön, remélem, hogy előbb-utóbb megtalál egy olyan feladat, ami nekem való.

Gratuláció

A volt diósgyőri és nyíregyházi edző azonban azt sem hallgatta el, hogy természetesen figyelemmel követi mindkét csapat szereplését, és az egymás elleni összecsapásuk kimenetelére is kíváncsi.

– A Diósgyőrnek ezúton is gratulálok a bajnoki címhez, örülök, hogy a csapat visszakerül a magyar futball azon polcára, ahová való, vagyis a legmagasabbra, mert a szurkolók teljes mértékben megérdemlik, hogy első osztályú csapatuk legyen – mondta Feczkó Tamás, majd így folytatta: – Igazán boldog akkor lettem volna, ha a Diósgyőr mellett a Nyíregyháza is feljutott volna, ha most a bajnoki címért folyna a csata a két rivális között. Sajnos, most a Szpari számára ennek a meccsnek más a tétje, nekik ez a mérkőzés sokkal fontosabb, de mivel az egy presztízs találkozó, mint ilyen, a DVTK számára sem közömbös. A pillanatnyi helyezésektől függetlenül ez általában az év meccse mindkét oldalon.

A mérkőzésről

Arról, hogy mit hozhat ez az összecsapás, így vélekedett Feczkó tanár úr:

– A kérdés az, hogy Kuznyecov Szergej a DVTK vezetőedzője a bajnoki cím megszerzése után ugyanazoknak ad-e lehetőséget, mint akik a legutóbbi meccseken játszottak, vagy pedig olyanokat is ki akar majd próbálni, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Ha a legerősebb csapattal állnak ki, akkor ők az esélyesek, bármennyire is presztízs meccsről van szó, hiszen a Diósgyőr kerete NB II-es szinten nagyon erős. Azonban ez a meccs attól lesz nagyon érdekes, és várhatóan kiélezett, hogy a Nyíregyházának feltétlenül szüksége van minden pontra, és bizonyára mindent bele fognak tenni ebbe a mérkőzésbe a játékosok, azért is, hogy a bajnokcsapat ellen megmutassák, többre hivatott a jelenlegi helyezésénél ez a csapat. Nem mellékesen a nyíregyházi szurkolók számára kisebb elégtételt lenne, ha a várakozásoktól elmaradt szezon hajrájában le tudná győzni a piros-kék gárda az első helyezettet. Ha semmi, de az biztos ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy mindkét tábor kitesz majd magáért, ez a meccs, hangulatában, NB I-es lehet. Ugyanis mindkét városban ezeket az összecsapásokat várják a drukkerek már hetek óta, és akik jelen lesznek, valamilyen módon azon lesznek, hogy segítség kedvenceiket.