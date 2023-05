Amint az ismert, vasárnap 17 órától rendezik meg Diósgyőrben, a labdarúgó NB II 37. fordulójában a DVTK – ETO FC Győr összecsapást, amely a házigazda piros-fehérek bajnokavatója is lesz egyben. A klub közlése szerint ,,Az új DVTK Stadion történetének egyik legmagasabb nézőszáma várható a mérkőzésen, hiszen továbbra is hatalmas az érdeklődés Diósgyőrben, Miskolcon és az egész vármegyében." A klub a jegyfogyás mértékének megfelelően új szektorokat nyitott meg, és a vendégszektort is áthelyezték. A hazai szurkolók szerda estig 9000 belépőjegyet vásároltak meg elővételben. A klubnak – átlagáron számolva – nagyjából mintegy 18-20 millió forintos bevétele lesz ezen a mérkőzésen. A diósgyőri klubfutball történelmében a csúcsot az 1992. június 20-án lejátszott DVTK – Ferencváros összecsapás tartja (a fővárosiak az Andrássy úton lettek bajnokok, s a becslések szerint mintegy 10-12 000 szurkolójuk kísérte el őket Miskolcra), amelyen – több sajtóorgánum szerint – 30 ezren szorongtak a lelátókon. Érdekesség, hogy akkor a fővárosiaknál játszott a DVTK jelenlegi vezetőedzőjének, Kuznyecov Szergejnek az édesapja, Serhiy Kuznetsov, aki akkor 29 éves volt.