„Köszönöm a feleségemnek, gyermekeimnek, a családomnak és minden ismerősömnek azt a sok segítséget és támogatást, amely lehetővé tette ezt a pályafutást. Nekik is sok lemondással és kompromisszummal járt, de mindig maximálisan támogattak. Hatalmas űr keletkezik most, de ez az idő már a családé. Nem válogatott focistaként, sztárként írom ezeket a sorokat, hanem csak egy olyan sportolóként, aki tehetség híján, önerőből szorgalomból és lelkesedésből rakta össze ezt a 17 évet, amit már senki nem vehet el tőlem. Onga SE, Aszaló SE, Onga SE, Edelény Borsodszer, BSK Alsózsolca. Örök hálám ezeknek a csapatoknak, vezetőknek, edzőknek és játékostársaknak! A foci továbbra is az életem része lesz és követni fogom továbbra is az eseményeket, de már csak szemlélőként! Külön köszönöm Varacskai Istvánnak azt, hogy lehetővé tette, hogy ott búcsúzhassak el, ahol elkezdtem. Az élet megy tovább...”