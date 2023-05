Köszönet mindenkinek

– A nagy tét rányomta a mérkőzésre a bélyegét, igazából felszabadult futball egyik oldalon sem jöhetett létre, de mindkét csapat sokat tett a saját sikere érdekében – nyilatkozta Csábi József, a barcikaiak vezetőedzője. – A meccs előtt azt mondtam: tudom azt, mi megérdemelten kell, hogy bennmaradjunk, mert az elmúlt sok-sok fordulóban, amióta itt vagyok, nagyon szervezett és egységes csapatként szerepeltünk. Még azokon a mérkőzéseken is, ahol nem jöttek a pontok, mint például legutóbb az MTK-nál. Február 19.-e óta rengeteget dolgoztunk mind a pályán, mind a pályán kívül, megérdemelten értük el a ,,csont nélküli" bennmaradást, ami nagyon nagy siker egy újonc csapatnak, pláne úgy, hogy csökkentik a létszámot. Köszönöm a vezetőknek a bizalmat, a stábomnak és a játékosoknak pedig a nagyszerű hozzáállást a tavaszi szezonhoz. Köszönet a szurkolóknak is, akiket a Diósgyőr-meccs óta magunkkal tudtunk ragadni, és nagyon sok segítséget kaptunk tőlük. Az egymásra találást ma éreztem, a klub igazi egységként működött.

Még két lehetőség

Pichler Gábor, a vendégek szakvezetője az alábbiakat jegyezte meg a mérkőzést követően.

– Gratulálunk a hazai csapatnak a győzelemhez és a bennmaradáshoz – fogalmazott. – Úgy érzem, egy döntetlenes mérkőzés volt, a tét rányomta a bélyegét a meccsre, egyik csapat sem játszott jól. Az NB II-ben jellemző, hogy akár egy pontrúgás eldönthet egy találkozót, ez is történt. A második félidőben próbáltunk kicsit többet, bátrabban futballozni, voltak lehetőségeink is, amikben benne volt, hogy gólt szerzünk. Nem sikerült, ha az első játékrészben is meg lett volna ez a bátorság, akkor vélhetően még több lehetőségünk akadt volna. A játékosokat nem tudom elmarasztalni, a hozzáállás megfelelő volt, egy kis minőség hiányzott még a focinkból. Most fújunk egy nagyot és készülünk a következő feladatra, ami egy új, egy másik helyzet lesz. Van még két lehetőségünk arra, hogy továbbra is NB II-es tagságot ünnepelhessünk Szentlőrincen.

Július 1-jén az első

A KolorCity-KBSC-nél a héten tartanak évzárót, a szabadság körülbelül egy hónap lesz, ugyanis a nyári felkészülés június 22-én veszi kezdetét. A kék-sárgák az első felkészülési meccsüket majd július 1-jén, szombaton, a Debreceni VSC ellen fogják megvívni. Az NB II 2023/2024-es évadának első játéknapja július 30., vasárnap.

A tények

Az NB II-ben való feljutásért/bennmaradásért zajló osztályozó sorsolását kedden 11 órától készítik el a Magyar Labdarúgó Szövetségben. A résztvevők:

– Nyíregyháza Spartacus FC (NB II, 18.)

– Szentlőrinc (NB II, 17.)

– HR-Rent Kozármisleny (NB II, 16.)

– BVSC-Zugló (NB III, Keleti csoport, bajnok)

– Iváncsa KSE (NB III, Közép csoport, bajnok)

– Practical VLS Veszprém (NB III,, Nyugati csoport, bajnok)