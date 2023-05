A most 22 éves, Kiss Angelika, aki 16 esztendősen játszott először a DVTK élvonalbeli csapatában, és két és fél éve tagja a felnőtt válogatott keretnek, a második olyan kosaras – az angol Cheridene Green után –, akiről kiderült, hogy a következő évadban nem lesz a piros-fehérek játékosa. A 191 centi magas magyar center ezzel az üzenettel zárt le egy fejezetet az életében:

,,Valahol bele sem mertem gondolni 7 évesen, mikor elkezdtem kosárlabdázni, hogy ez a sport ennyit fog jelenteni számomra… Szokták mondani ha egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik! Ezt az ajtót rengeteg csodálatos emlékkel, én most bezárom itt Miskolcon. Nagyon nehéz döntés volt, de büszke vagyok magamra hogy meghoztam. Sok-sok köszönettel tartozok azoknak az embereknek akik végigkísérték azt a 7 éves Kiss Angit, akinek álma az volt, hogy példakép legyen itt Diósgyőrben. Én nem akartam elmenni innen soha, szerintem egy sportolónak szüksége van a bizalomra és a megbecsülésre. Hiszem azt hogy minden okkal történik, eljött az én időm, hogy változtassak. Hálás vagyok Családomnak, Barátaimnak, Edzőimnek, akik végig bíztak bennem, és támogattak! A sok szeretetnek, a szerelemnek, ami által az az erős lány lehetek ma, ki mindig is szerettem volna lenni! Kedves Diósgyőr, Miskolc: nagyon sok közös emlékkel, könnyel, mosollyal távozom most, de mindig szívem kis csücske leszel! Kedves Gyerkőcök: Soha ne adjátok fel, és küzdjetek az álmaitokért! Nagyon sokat jelentett akár egy ölelés, vagy az a rengeteg rajz, üzenet amit Tőletek kaptam, remélem valahol én is tudtam segíteni. Szeretlek Titeket, kívánom, az összes kitűzött célt érjétek el az életben! Kinyitottam most egy ajtót, aminek a küszöbén egy érett, célokkal, tervekkel felszerelt NŐ fog belépni! Izgatottan várom az új kihívásokat, és akadályokat, tudom akármerre is fog fújni a szél, mindig lesznek majd emberek kik fogják majd a kezem és támogatnak. El nem tudom mondani ez a tudat, milyen jó érzés, KÖSZÖNÖM MINDENKINEK!❤️”

Kiss Angelikát a jövőben valószínűleg ellenfélként láthatja majd a diósgyőri publikum, ugyanis a válogatott kosaras, a NKA Universitas Pécsi EAC csapatának hívó szavára mondott igent.