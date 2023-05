A labdarúgó NB II 37. fordulójában vasárnap 17 órától Diósgyőri VTK – ETO FC Győr mérkőzést rendeznek.

– A bajnokság még nem ért véget, egész héten teljes erővel készültünk a vasárnapi ETO FC Győr elleni mérkőzésre, mert szép játékkal és győzelemmel szeretnénk meghálálni szurkolóinknak az egész éves biztatást – jelentette ki Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Ellenfelünk nem a legjobb időszakát éli, de minden bizonnyal őket is feltüzeli majd a telt házas DVTK stadion. Egy komoly csapattal találkozunk, akik mindent el fognak követni, hogy elrontsák az ünnepünket, ezért nem dőlhetünk hátra.

Kuznyecov és a licenc

Egy hónappal azelőtt az volt az egyik fő téma a diósgyőri szakvezetővel kapcsolatban, hogy marad-e a DVTK-nál, vagy a jobb anyagi kondíciók között működő Puskás AFC csapatához távozik. Pénteken kiderült, hogy oda biztosan nem, mert a felcsúti gárdánál bejelentették, hogy az eddigi szakvezető, Hornyák Zsolt még egy évet marad a klubnál. Ezen fejleménnyel összefüggésben 99 százalék, hogy Kuznyecov Szergej marad a DVTK-nál, már csak azért is, mert tavaly nyáron három éves szerződést írt alá a piros-fehérekhez.

A diósgyőri szakvezető esetleges váltása ellen az is szólt volna, szól az is, hogy Kuznyecov Szergejnek nincs pro-licences edzői végzettsége, ennek hiányában pedig csak olyan élvonalbeli gárdánál láthatja el a vezetőedzői teendőket, amelynek a feljutásában közreműködött. Ez alapján csak a DVTK-nál lehet szakvezető.

Van viszont egy másik lehetőség, mondhatni kiskapu, amivel egy másik NB I-es csapat kispadjára is le lehetne ülni. Ugyanis az, aki felvételt nyert a pro-licences edzői képzésre, függetlenül attól, hogy még nem végzett, dolgozhat élvonalbeli gárda szakvezetőjeként.

Kuznyecov Szergej ilyen. Mint azt a DVTK vezetőedzőjétől megtudtuk: felvételt nyert az Ukrajnában indított legutóbbi pro-licences edzőképzésére, ám az ott kitört háborús konfliktus miatt nem tudott csak néhány előadáson tudott részt venni, és részben a magyar-ukrán határ nehéz átjárhatósága miatt, abba maradt a tanfolyamon való részvétele. A diósgyőri szakvezető érdeklődésünkre elmondta, hogy a végzettséget természetesen szeretné megszerezni, és valószínűleg Magyarországon lesz erre lehetősége.

A Magyar Labdarúgó-szövetségtől kapott információ szerint, a jelenleg zajló, befejezés előtt álló pro-licences edzőképzés után ősszel indulhat új évfolyam, és nagy esély van arra, hogy ehhez csatlakozhat majd Kuznyecov Szergej, akit átvesznek az ukrajnai képzésből, vagyis mentesül a másodszori jelentkezési, felvételi eljárás alól.