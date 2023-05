A DVTK NB II-es labdarúgócsapata a múlt hét végén bajnoki címet szerzett, három fordulóval az évad zárása előtt. Három meccsük azonban még hátra van a piros-fehéreknek a 2022/23-as idényből, amelyek közül a soron következő, a május 7-i, Nyíregyháza SFC elleni idegenbeli presztízs csata. Ezt az összecsapást nem a szomszédos megyeszékhelyen rendezik, a szabolcsi együttes – stadionjának átépítése miatt – Balmazújvárosban fogadja ellenfeleit, így a DVTK-t is. A vasárnap 17 órakor kezdődő találkozóra a rendező klub 300 vendég belépőt küldött a diósgyőri klubnak, akik hiába igényeltek, kértek többet, a kvótát nem emelték meg a nyíregyháziak.

A DVTK a jegyelosztást a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Irodára bízta, és ezzel kapcsolatban még a múlt héten úgy nyilatkozott utóbbi szervezet vezetője, Martini Emil, hogy a bilétákhoz azok a fanatikusok juthatnak hozzá, akik ebben a szezonban aktívan jelen voltak a lelátókon, a hazai és idegenbeli meccseken.

A Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda kedden a közösségi oldalán a következőket tette közzé, a jegyelosztásról:

,,Próbáltuk a lehető legigazságosabban elosztani a tiketteket, így a női szurkolóknak, a napos oldalon lévőknek, az egykori, de ma is aktívan meccsre járó ultráknak, valamint a szervezett csoportoknak tudtunk biztosítani korlátozott számban jegyeket, akik Békéscsabától, Szegeden, Győrön, Pécsen, Szentlőrincen, Mosonmagyaróváron, Ajkán át Kozármislenyig, több ezer kilométert megtéve – a legzordabb időjárásban is – kísérték el a kedvenceket ebben a szezonban, és 90, sőt néha annál is több percen keresztül hajszolták győzelmekbe a Diósgyőrt.

Persze biztosak vagyunk abban, hogy sokan most úgy érzik, hogy nekik is ott lenne a helyük ezen az összecsapáson, mert kint vannak minden hazai találkozón, sőt idegenben is voltak néhány mérkőzésen. Igazatok is van! Higgyétek el, mi és a csapat sajnáljuk a legjobban, hogy nem tudunk több ezren menni Szabolcsba, mint azt tettük a ,,hőskorban", de mivel ők még a kiesés ellen harcolnak, meg szabálykövetők, velünk szemben pedig még inkább, ezért annyi lehetőségünk maradt, hogy a helyszínen 300-an, a klub YouTube csatornáján és lélekben pedig több ezren szurkoljunk a bajnokcsapatunknak, hogy álljanak nemes bosszút, és győzzék le az oda után, vissza is a Nyíregyházát.”