Május 20-21. rendezték meg a 9. Shito Európa-bajnokságot Nagyváradon, amelyre a miskolci Justitia Fuji-Yama SE karatékái is meghívást kaptak. Négy sportoló vett részt a megmérettetésen, akik a Toldi utcai edzőterem és a Nagy Lajos Király Általános Iskola Tokui dojo növendékei. Edzőként Kis Virág és Grudzinski Zsolt kísérte el a fiatalokat.

A 8-9 éves fiú kata 10-6. kyu utánpótlás versenyszámban Kazai Bendegúz szerepelt, aki az első fordulóban 3-0-re legyőzte a szlovák Weiss Danielt, majd a döntőben 2-1 arányban kikapott ellenfelétől, így ezüstérem került a nyakába. A 12-13 éves lány kata 10-6. kyu utánpótlás versenyzők között Trója Panna és Huszár-Kovács Boglárka próbált szerencsét. Panna a 8 között a szlovák Smatanová Ema ellen a Shino katával kikapott 3-0 arányban, aki végül bronzérmet szerzett, így a miskolci versenyző nem került a vigaszágra.

A 16-os ágról

Huszár-Kovács Boglárka a szlovák Tóth Kata ellen kezdett a Shino katával, amelyet 3-0-ra meg is nyert. Következett a Matsukaze kata, ami 2-1-es győzelmet hozott számára. A döntőben a miskolci lány a Seienchin-t járta, míg ellenfele a Matsumura Rohai-t mutatta be, ezúttal nem Boglárkát látták jobbnak a bírók, így ezüstérmet szerzett.

A junior férfi kata versenyszámban Bérczes Botond a haladó kategóriában 16-os ágról verekedte be magát az elődöntőig. Angov Angel bolgár versenyző ellen Nippaipo katát járta a miskolci versenyző, amelyet 2-1 arányban megnyert. Következett az osztrák Laes Theodor Matsumura Bassai-a, aki ellen az Anan dai-t mutatta be Botond, ezúttal 3-0-ra győzött. Az elődöntőben a román Vulpoiu Eduard és a miskolci fiú is a Papuren-t járta, itt a hazai versenyzőt hozták ki a bírók. A bronzmérkőzésen Genev Dimitar ellen a Suparimpei-t mutatta be Botond, amit 3-0-ra hozott, így megszerezte a 3. helyezést.