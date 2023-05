A budapesti Globall Hotel előterében gyülekező újságírók és fotósok körében – a sajtótájékoztatóra várva – arról folyt a disputa: lesz-e meglepetés Marco Rossi keretében. A többség a „nem”-mel voksolt, de a „jól értesültek” már tudni vélték, hogy adódik majd munkájuk a fotós kollégáknak, merthogy lesz olyan kerettag, akiről még nem készült címeres válogatott mezben fénykép. Nos, mint később kiderült, nekik lett igazuk. Ez derült ki ugyanis, amikor a szövetségi kapitány kihirdette a június 17-én Montenegróban, majd három nappal később Budapesten Litvánia ellen, Budapesten a Puskás Arénában pályára lépő csapat keretét.

Hiába érkezett hajszálpontosan Szabó Gergő, a magyar labdarúgó válogatott sajtófőnöke társaságában Marco Rossi szövetségi kapitány a szálló báltermébe, miután az M4 Sport televízió élőben közvetítette az eseményt, mintegy percnyi türelmet kértek az érintettektől a kapcsolásig. Azután az olasz mester sorolta fel a beválogatott játékosok neveit, majd indokolt is: „Mint eddig mindig, ezúttal is minden szóba kerülő játékos teljesítményét figyeltük árgus szemmel. A keretben vannak olyanok, akik klubjukban nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek, de régóta ismerjük, figyeljük őket, és tudjuk róluk, hogy fizikálisan jó állapotban vannak, remek a hozzáállásuk. Bízunk benne, hogy a plusz egy hetes közös munka segít majd nekik, hogy maguk mögött hagyják a negatív élményeiket. S ebben az is támaszuk lehet, hogy akinek viszont jó szezonja volt, az át tudja adni ezt a többieknek.”

Kiváló képességű

– Szalai Gábor kiváló képességű labdarúgó, akinek nagyon jó idénye volt meglepetéscsapatával – tért át Marco Rossi azt indokolva, miért is került be a Hírös város csapatának védője a keretbe. – Nyilván nála is előfordultak hullámvölgyek, de van karaktere, nagyon jó fizikai állóképessége. Remek adottságai vannak, mindemellett a „hiánycikknek” számító bal lábas védő! Ez abból a szempontból is kedvező, hogy eddig Szalai Attila mellett nem volt bal lábas védőjátékosunk. Gáborról tudom, hogy remek képességekkel megáldott játékos, így biztos vagyok benne: az összetartás során olyan következtetésre jutunk majd vele kapcsolatban, hogy véglegesen is a keret tagja lehet.

Ezzel kapcsolatos kérdést tett fel lapunk is, miszerint: tudott, hogy a Mester előszeretettel épít a tehetséges fiatalokra, és az U17-es, U19-es illetve U21-es válogatott keretben van-e olyan játékos, aki nagybetűkkel került be a kapitány noteszébe? Marco Rossi elmondta: mint a televízióban is látható, nem csak az NB I-es csapatok találkozóin, de az utánpótlás kiemelt mérkőzésein is rendre megjelennek segítőjével. Természetesen bekerültek nevek a noteszába, több fiatalt is kiemelten figyelnek. Nem véletlenül – hangsúlyozta –, hiszen ők a jövő, ők adnak majd fazont a későbbi válogatottnak. A kapitány hozzátette: nagyszerű ötlet, hogy mind a válogatott, mind a klubok kiemelt mérkőzéseire sok gyermeket engednek be, hív meg a szövetség, a klubok. Így is népszerűsítve a labdarúgást, láttatva velük azt: aki komolyan gondolja, akár ilyen szintre is eljuthat. S ha már fiatalok, a Lisztes-mániáról is szót ejtett Marco Rossi: ,,Higgyék el, nem a stadionok büféiben töltöm az időm, tömöm a fejem, vagy borozgatok. Azért megyek ki a mérkőzésekre, hogy felfigyeljek tehetségekre. Lisztes Krisztiánt 15 éves kora óta követjük. Úgy látom, áldott tehetség, de még érnie kell, mondjuk az U 21-es csapatban. Nem elég 4-5 jó meccs ahhoz, hogy valaki kerettag legyen, hosszú távon kell bizonyítania.”

Végezetül a mester megemlítette: két különböző szintet képviselő csapattal mérkőznek meg. A nehezebb a Montenegró elleni lesz, mert mások a helyi adottságok. Az a pálya nem igazán szabályszerű, de alkalmazkodni kell, ehhez igyekeznek a legjobb taktikát megtalálni. Több top játékosuk van, nehéz mérkőzésre számít ellenük a kapitány. Marco Rossi azt is mondta: Litvánia ellen sem lesz könnyű, de a hazai drukkerek segítségével ez megoldhatóbb feladat lesz.