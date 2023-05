Pénteken elkezdődött Poznanban az idei II. ICF Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa. A lengyelországi megméretésen – amelyen 39 ország képviselteti magát – a magyar válogatott is részt vesz, 22 fővel, soraiban a Tiszaújvárosi KKSE kenusával, Bragato Giadával. A Tisza-parti lapátos egy számban indul, mégpedig C-2 500 méteren, ahol párja a szegedi Nagy Bianka. Mivel a VK-ra csak 9 egység nevezett, így mindössze döntőt bonyolítanak le, amelyik vasárnap 11.45-től kezdődik.

Szeged: 4. hely

Egyébként C-2 500 méteren a kínai Xu, Sun duó verhetetlen a tokiói olimpiai sikerük óta, a 2023-as szezont a szegedi világkupán győzelemmel kezdték a hónap elején, és Poznanban is startvonalhoz állnak. A Bragato Giada, Nagy Bianka kettős a Maty-éren éppen csak lecsúszott a bronzéremről, negyedikek lettek. Ebben a számban különben egy másik magyar egység is indul, a Gönczöl Laura, Opavszky Réka páros.

– Szegeden egy picit bővebb volt a mezőny, hiszen voltak elő-, és középfutamok is a finálét megelőzően, ugyanakkor ez a kilenc hajó nagyon erős. Jó lett volna, ha adódik egy lehetőség a döntő előtt, de ez most így alakult. Giadáék mindent meg fognak tenni, ahogyan eddig is, bízom egy jó eredményben. Június 21. és 24. között rendezik majd Krakkóban az Európa Játékokat, ami a sportban az Európa-bajnokság lesz, erre már egy évvel ezelőtt Münchenben, a multisport Eb-n megszerezte, megszerezték a kvótát – mondta honlapunknak Krucsai József, a TKKSE, és egyben Bragato Giada edzője.