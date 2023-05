Az FTC-Telekom jégkorongcsapata hétfőn bejelentette Galajda Zsombor szerződtetését. A 2002-ben született csatár az eddigi teljes pályafutását szülővárosában, Miskolcon, a DVTK Jegesmedvéknél töltötte. Végigjárta a korosztályos szamárlétrát, 2016-tól az U18-asoknál szerepelt, 2018/19-ben mutatkozott be a junioregyüttesben, a következő évben pedig már a felnőtteknél is szóhoz jutott két szlovák Extraliga-mérkőzésen. Az első teljes felnőtt idénye a 2021/22-es volt. Galajda a legutóbbi szezonban 40 mérkőzésen 7 gólt lőtt és 12 gólpasszt adott az Erste Ligában, a piros-fehéreknél, és a mögöttünk hagyott idényben négy mérkőzés erejéig a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott.

Galajda Zsombor magyar bajnok jégkorongcsapat első új nyári igazolása. Vele, valamint az érvényes szerződéssel rendelkező Arany Gergellyel, Nagy Kristóffal, Nagy Gergővel, Sarciá Antoninóval, Farkas Simonnal, Seregély Mátéval, Tóth Adriánnal, Tóth Gergővel és Boros Dániellel jelenleg tíz főt számlál az FTC-Telekom a 2023/24-es idényre készülő kerete.

Galajda Zsombor távozása, a DVTK Jegesmedvék oldaláról nézve azt jelenti, hogy ő a negyedik olyan sportoló, aki nem marad a csapatnál. Korábban Vas Jánosról, Kiss Bencéről és Ritó Lászlóról derült ki, hogy edzőkánt folytatja a diósgyőriek utánpótlásában.

Egyelőre hét játékos maradása vehető biztosra a miskolci klubnál. Janis Voris (lett), Szirányi Bence, Alexander Shkrabov (fehérorosz), Valentin Razumnyak (orosz), Roman Berdnikov (orosz), Miskolczi Márk és Lövei Dávid hosszabbítását jelentették be a DVTK Jegesmedvéknél.