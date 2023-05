A férfi röplabda Extraligában még sem a döntő, sem a 3. helyért zajló csata nem fejeződött be: amíg az aranyéremért folyó harcban a Fino Kaposvár 2:1-re vezet a MÁV Előre SE-Foxconn ellen az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, addig a bronzért zajló küzdelemben szintén 2:1-es előnyben van a GreenPlan-VRCK a fővárosi Pénzügyőr SE ellenében. Vagyis, amennyiben a vármegyei szempontból utóbbi csatában a Barcika megnyeri a pénteken 18 órától a Don Bosco Sportközpontban esedékes negyedik felvonást, úgy egyrészt medállal zárja a bajnokságot, másrészt ezzel együtt be is fejeződik számukra az idény. Ha ez mégsem így történik, és a ,,fináncok" nyernek az észak-borsodi város csarnokában, akkor lesz egy mindent eldöntő ötödik ütközet, május 9-én, kedden 18 órától a budapestiek pályaválasztása mellett.

– Bár a csapat – érthetően – várja már a bajnokság végét, jó lenne nyerni, elérni a harmadik helyet, ha már a múltkor kikapartuk magunknak a gesztenyét a fővárosban – kezdte Toronyai Miklós, a Vegyész RC vezetőedzője. – Az egész szezon során hangsúlyoztam, hogy komoly, erős az idei küzdelemsorozat, és bár csalódottak voltunk az elődöntő elvesztését követően, értékesnek tartom, tartanám a harmadik helyet. Az a Pénzügyőr, amelyik a kupadöntőben simán verte a bajnokság egyik finalistáját, a Fino Kaposvárt, most velünk harcol a bronzmedálért. Hétfőn, a harmadik mérkőzésen a szettek végét mi bírtuk jobban, fejben, ennek volt köszönhető, hogy 4 éves nyeretlenségi korszakot lezártunk a Kőér utcában, ugyanis ezelőtt a 2019-es bajnoki döntőben nyertünk itt. Szerencsére a Pénzügyőr pár napja nem volt annyira éles nyitásban, azokat a labdákat, amelyek átjöttek, jól tudtuk kezelni. A mi szerváink hatékonyabbak voltak, Páez 7 ásza kimagasló volt.

Érdekes, hogy a GreenPlan-VRCK-nál a brazil Reffatti éppen a május 1-jei összecsapáson, azon a napon töltötte be 36. születésnapját, míg most, pénteken maga a vezetőedző ünnepel, 44. életévét tölti be.

– Játékosunk szép ajándékot kapott, részben magától, hiszen jól teljesített, természetesen örülnék annak, ha ezt én is megkapnám egy siker, az érem ,,képében" – tette hozzá Toronyai Miklós. – A Pénzügyőr számára ez a meccs az utolsó sansz arra, hogy legyen még esélyük, ugyanakkor tudjuk, hogy vereség után sokkal nehezebb regenerálódni, leginkább mentálisan. Győzelem után még a nagyobb fájdalom is kisebbnek hat, nem én állítom, hanem szakemberek. Ugyanakkor nekünk nem is igazán velük, hanem saját magunkkal kell foglalkozni. Ha ez így lesz, és hozunk egy jó alapot nyitásban és fogadásban, akkor le tudjuk zárni a csatát. Fontos tény, hogy a Pénzügyőr ebben a szezonban még nem tudott nyerni Barcikán, hiszen az alapszakaszban és a középszakaszban egyaránt 3:0-ra győztünk ellenük a Don Boscoban, a bronzharc második felvonásán pedig 3:1-re. Óriási lehetőség van előttünk, élni kell a hazai pálya előnyével, amit nem szabad nyomásként kezelni. Remélhetőleg sok néző látogat ki a helyszínre, őket is szeretnénk jó játékkal, győzelemmel megajándékozni.

A GreenPlan-VRCK csapatkapitánya, Blázsovics Péter sérült, ezúttal sem fog játszani, de: ,,Péter Marci nagyon jól helyettesíti ,,Blázsót" a posztján, ennek nagyon örülök. Azonban velünk lesz a helyszínen, ő a kapitány, ő választ, ezt megbeszéltük." – közölte ezzel kapcsolatban Toronyai Miklós.