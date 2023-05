Honlapunk elsőként számolt be arról, hogy balhé volt vasárnap este a labdarúgó másodosztály keleti rangadóját követően.

Kezdődhetett volna úgy is a vasárnapi NB II-es labdarúgó bajnoki, a Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK találkozó (1-1), mint a szombati esti élvonalbeli mérkőzés, amely előtt a Kisvárda MG játékosai sorfalat álltak a bajnok tiszteletére a Ferencvárosi TC csapatának kivonuláskor. Ám egy Nyíregyháza – Diósgyőr összecsapás más kávéház.

Ez már a kezdés előtt kiderült, amikor a két egymással szemközti kapu mögé elhelyezett tábor – kihasználva a zeneszolgáltatás, hangosítás hiányát – egymásnak üzengetett. Drapériára festett feliratokban sem volt hiány a bajnokin, és ezeken nem egymást dicsérgették a felek.



Csattanó a végén

A csattanó azonban a végére maradt. A mérkőzés lefújását követően, 3-4 perccel, miután a két tábor megköszönte játékosinak a küzdelmet, a nyíregyháziak mintegy 100 fős ultratáborából 30-40 fanatikus nem a kijárat felé indult, hogy elhagyja a szektort, hanem a klubház feletti lelátón a DVTK tábor felé kezdett futni, összecsapást keresve. A 300 fős piros-fehér tábor tagjai vették a ,,jelzést” több tucatnyian kitörtek a számunkra fenntartott szektorból és a pálya melletti sávban, a hozzájuk közelebb eső kispad mellett, a mintegy egy méter magas kerítés felett keveredtek ütésváltásba. A kemény ,,diók” közül többen a lelátó felső soraiban megjelenő szabolcsiak ellen fordultak, majd miután a hazaiak érzékelték, hogy túlerőben vannak a vendégek, visszavonulót fújtak. Az üldözéses csatának a DVTK drukkerekkel érkezett rendezői gárda próbált véget vetni, és ha nem is könnyen, de sikerrel jártak. Mire az addig a stadionon kívül állomásozó készenléti rendőrség tagjai az attak helyszínére értek, nagyjából normalizálódott a helyzet. Az egyenruhások felsorakozása a vendégszektort elhagyó diósgyőrieket is arra késztette, hogy a pálya melletti részről, ezt követően pedig a stadionból távozzanak. A vendégekkel érkezett rendezői gárda a balhé után a hazai rendezőgárda felelősségét vetette fel, azt, hogy miért nem akadályozták meg, hogy a hazai szurkolók a diósgyőriek közelébe kerüljenek.

Honlapunk értesülése szerint a nyíregyháziakat ,,vendégmunkások”, lengyel szurkolók is erősítették, a DVTK drukkerek a kesztyű felvétele után, kisebb ütésváltásokat követően egy nyíregyházi drapériát zsákmányoltak.

A diósgyőriek vasárnapi szerzeménye

Ehhez hasonló, stadionon belüli ütésváltásra, a diósgyőri tábor történetében több mint 24 éve nem volt példa, legutóbb 1999. március 20-án, a Diósgyőri FC – Újpest FC (1-1) mérkőzés előtt történt ehhez hasonló, amikor a régi stadion rekortán pályáján csapott össze a diósgyőri és az újpesti kemény mag.

Az Észak-Magyarország címlapján az 1999. március 20-i, Diósgyőri FC - Újpest FC (1-1) NB I-es bajnoki előtt történtek