A végéhez ér a 2022/2023-as Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kupasorozat, amelynek fináléját a Tiszaújvárosi Sportcentrumban bonyolítják le, méghozzá 17 órától, a két mérkőző fél a Gesztely FC, és a Hidasnémeti VSC gárdája lesz. A nézők, szurkolók számára a belépés díjtalan.

Nagy élmény volt

– Nem mindennap fordul elő egy amatőr csapat életében, hogy bármilyen kupadöntőt játszik – mondta Bacsó Levente, a Gesztely FC elnöke. – A bajnokságban nem úgy szereplünk ebben a szezonban, mint az elmúlt két évben, de most a kupában főtáblások lettünk és finalisták, s ha már játszunk, akkor természetesen szeretnénk nyerni a nagyon jó Hidasnémeti ellen. A legjobb összeállításunkban akarunk pályára lépni: amennyiben fegyelmezetten és koncentráltan futballozunk, akkor képesek leszünk diadalmaskodni. Az ilyen és ehhez hasonló találkozót az döntheti el, hogy melyik alakulat hibázik kevesebbet és használja ki jobban az adódó helyzeteit. A településünkön nagyon sokan várják a mérkőzést és remélem, hogy szép számmal kísérnek el minket Tiszaújvárosba. Nekem egyébként személy szerint akad egy felejthetetlen emlékem: annak idején, még játékosként, társaimmal egyetemben nyertem egy amatőr kupadöntőt az Alsózsolca színeiben. Nagy élmény volt és remélem, hogy most a 2023. május 10., szerda is az lesz.