A piros-fehérek már az Aqvital FC Csákvár elleni mérkőzésük kezdete előtt bebetonozódtak az NB II 1. helyébe, a 2. helyezett MTK Budapest hazai botlása, az FC Ajka elleni 1-1 miatt. A diósgyőri csapat a csákváriak ellen elért 3-1-es győzelemmel 8 meccsesre nyújtotta veretlenségi sorozatát.

A vasárnap esti összecsapás lefújását követően pedig elkezdődött az eufória. A szurkolók a lelátón, a játékosok a pályán kezdték az ünneplést, miközben a stadion hangszóróiból üvöltött a Queen együttes örökzöldje, a ,,We are the champions”.

A játékosok, a stáb tagjai előbb a Napos oldal előtt emelgették magasba a kezeiket, majd az Északi bástyához, az ultrák elé sétáltak, és együtt énekelték végig szinte a teljes repertoárt a diósgyőri szurkolók dalai közül. Elhangzott többek között az ,,Érted élek én”, az ,,Amíg élek én”, az ,,Egy napon hirtelen” és a ,,Sa-la-la-la-la” sláger.

Mintegy háromnegyed órán át tartott a fieszta a játéktéren, ami a játékosok klubházba vonulásával, az öltözőben folytatódott. Itt már folyt a pezsgő, ment az éneklés, majd a csapat tagjai a sajtótájékoztatón akarták ,,meglepni” edzőjüket, de ezzel elkéstek, mert 1 perccel hamarabb ért véget Kuznyecov Szergej médiaszereplése, így amikor csapatostul benyitottak a terembe, már csak az ellenfél szakvezetőjét találták ott. Ám a bajnokcsapat edzője előkerült, és szűkebb körben folytatódott a karneváli hangulat, ami átnyúlt a hétfői napba.