Zsinórban harmadszor végzett a 4. helyen a férfi röplabda Extraligában a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika együttese.

A gárdának esélye lett volna bekerülnie a fináléba a MÁV Előre SC-Foxconn csapatával szemben, ám az észak-borsodiak végül elbuktak az újonccal folytatott elődöntős párharcban, majd elveszítették a Pénzügyőrrel vívott bronzcsatát is.

- Mindenki csalódásként élte meg ezt a szezont, bár folyamatosan voltak nehézségek, tavasszal betegséghullám, valamint sérülések is nehezítették a dolgunkat – kezdte Tóth Milán sportigazgató. – Természetesen szerettünk volna előrébb lépni, az összkép javult is, ám a helyezést tekintve nem tudtunk javítani. A Fehérvár összességében extrát nyújtott ellenünk, mi nem tudtuk azt a nyugodt játékot nyújtani nyomás alatt, amire előzőleg képesek voltunk. Nehéz most már azt megmondani, megjósolni, hogy milyen lenne a szánk íze, ha bejutunk a döntőbe, az biztos, hogy papíron nekünk volt erre a legnagyobb sanszunk. Amit a rájátszásban nyújtottunk, az nem volt elég, annak ellenére, hogy voltak jobb meccseink, jó momentumaink, de a Foxconn megérdemelten jutott túl rajtunk. A csapat azonban bizonyította a tartását a Pénzügyőr ellen, nyertünk ellenük idegenben, ami a korábbi évadokban, bajnokikon, nem jött össze. Tette a keret mindezt a válogatott kerettag Blázsovics nélkül, akinek a vállfájdalmai annyira komolyak voltak, hogy nem volt értelme bevetni. A Magyar Kupában döntőbe kerülés nem volt egyszerű, kétszer ki is kaptunk a Kaposvártól, ugyanakkor a bronzérmet illett volna megszerezni – a Kecskemété lett, mert 3:2-re kikaptunk tőlük.

Nem lehet véletlenül

A Barcika két sikerrel nyitotta a bajnokságot, bár azok sem voltak ,,olyan" meggyőzőek. Ezt követte öt vereség, ami után egy tizenkét meccses jó széria jött. Utóbbiban azért ,,benne volt a keze" a menet közben igazolt brazil Reffattinak is.

– Összetett dolog az ő leigazolása – jegyezte meg Tóth Milán. – Évek óta a fiatalításról gondolkodtunk, ám nem mindig tudtuk megvalósítani, csak a szezonok bizonyos részében. Négyes ütőben bizalmat szavaztunk magyar játékosoknak, de ezt a nyomást nem tudták elviselni. Ennek lehetett az oka a túlzott bizalom, de akár a túlzott elvárás is. Árva Milán távozott Miskolcra, és Reffatti menedzsere jelentkezett, hogy ő pedig a Kistexttől kíván távozni. Gyakorlatilag az ő posztjára érkezett a légiós. Láttuk tehát a magunk hibáit,a hiányosságainkat, de még rossz játékkal is képesek voltunk nyerni. Azért egy remek szériát nem lehet csak véletlenül összehozni, nagyon komoly ellenfelekkel csatáztunk ki-ki meccseken, igaz, az még nem a lényegi része volt a bajnokságnak. Abban, hogy ilyen szezon van mögöttünk, magam is hibás vagyok, benne van a felelősségem, a vezetés felelőssége. Mert olykor nem voltunk se határozottak, se következetesek. Racionálisabb döntések kellettek volna bizonyos pillanatokban, pusztán érzelmi döntésekkel nem lehet bajnokságot nyerni.

Csoma, Warzywoda

A Barcikánál jelenleg levezető edzések zajlanak, a hónap végéig, viszont két röplabdázótól, Csomától, illetve a lengyel Warzywodától már elköszöntek. Van, aki a felnőtt válogatottnál tartózkodik (Kiss M., Péter B.), ugyanakkor az U20-as csapat a hét végén országos döntőt játszik Dunakeszin.

– Lesznek még változások a keretben – árulta el még ezt is Tóth Milán, aki az irányról az alábbiakat nyilatkozta: – A fiatalok felé fog billenni a mérleg, és ebben fejlődni kívánunk a következő években. A lassan átadásra kerülő csarnokunk miatt is úgy döntöttünk, komoly élettel és színvonallal szeretnénk megtölteni a leendő új otthonunkat. Ennek érdekében zajlanak tárgyalások a szakmai igazgatói posztra. Ez a személy majd csak az utánpótlásba érkezik, a felnőtt csapat független lesz tőle, ám a kettőt jobban össze akarjuk kapcsolni. Szeretnénk, ha sokkal egységesebb lenne a rendszer, hogy a fiataloknak is meg legyen az a híd, amelyen át tudnak jutni a junior röplabdából felnőttbe.

Szlovák-magyar

A sportigazgatóval folytatott beszélgetés során szóba került a nemzetközi kupaindulás is.

– Lenne esély arra, hogy szabadkártyásként ott legyünk a CEV által szervezett sorozatban, a Challenge Kupában, de a következő szezonra nem neveztünk – nyilatkozta Tóth Milán. – Ehelyett a remélhetőleg induló szlovák-magyar közös rendezésű próba bajnokságot használjuk fel a nemzetközi tapasztalatszerzésre. A szövetségek között még nincs megállapodás, a csapatok már jelezték, indulnának, vélhetően öt-öt klub. A szlovák szövetség és az ottani csapatok részéről ez egy rég eldöntött kérdés, magyar oldalról még nincs kimondva, de lassan kellene. Egy nemzetközi sorozat előkészítése nem hasra ütésszerűen megy, klubunk már évek óta szorgalmazza. Ez elengedhetetlen a magyar röplabdázás érdekében, is. Ki van az is dolgozva, hogy az MRSZ külön összeget különít el férfi a csapatok részére, az utazás, a szállás fedezésére.

A következő évadbeli elvárásról az alábbiakat mondta portálunknak a barcikai klub prominense:

– Egyelőre erről felelősen nyilatkozni nem lehet. Többek között még azt sem tudjuk pontosan például, hogy hány légiósunk lesz, ugyanis a jelenlegiek közül többüknek van külföldi ajánlata. Ez az ő döntésük lesz, ami bizonyos, hogy a jelenlegi keretből Péter B-nek és Kiss M-nek van kontraktusa a következő szezonra is. Valamint ott lesznek az ellenfelek, becsatlakoznak az eddig az NB I Ligában szereplők is. A vezetőedző személye azonban nem változik, marad Toronyai Miklós – zárta Tóth Milán.