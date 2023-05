A Hivatásos Labdarúgók Szervezete a 2023-as évben harmincharmadik alkalommal kérdezte meg a férfi játékosok véleményét az elmúlt férfi bajnokság (2022/23) legjobbjairól; idén hat kategóriában adhatták le szavazataikat az első- és másodosztályban szereplő játékosok, valamint az év csapatát is megválasztották. A szervezet a férfiak mellett, a magyar női labdarúgás kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosait is méltó elismerésben részesíti, így két kategóriában a női labdarúgók véleményét is kikérte a szezon legjobbjairól. Idén a HLSZ Szavazás eredményeinek bejelentése két lépésben történik: előszőr a dobogósók kihirdetésére került sor, szeptember 4-én pedig a HLSZ Díjátadón ünnepélyes keretek között átadásra kerülnek a legjobbaknak járó díjak.

A férfi jelöltek listájának összeállításában többek között olyan szaktekintélyek vettek részt, mint Gellei Imre és Glázer Róbert, a magyar férfi labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányai; Bognár György, a HLSZ egykori elnöke; illetve az NB I. és az NB II. csapatainak edzői és csapatkapitányai. A jelölések hat kategóriában, posztonként 5 játékosra érkezhettek.

A szavazás végeredménye:

Legjobb kapus: 1. Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 2. Varga Bence (Kecskeméti TE), 3. Demjén Patrik (ZTE FC).

Legjobb mezőnyjátékos: 1. Varga Barnabás (Paksi FC), 2. Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), 3. Dzsudzsák Balázs (DVSC).

Legjobb külföldön játszó játékos: 1. Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), 2. Kerkez Milos (AZ Alkmaar), 3. Willi Orbán (RB Leipzig).

Legjobb másodosztályban szereplő játékos: 1. Lukács Dániel (Diósgyőri VTK), 2. Beke Péter (Budafoki MTE), 3. Németh Krisztián (MTK Budapest).

Legjobb 21 éven aluli játékos: 1. Katona Bálint (Kecskeméti TE), 2. Gruber Zsombor (Puskás Akadémia FC), 3. Kocsis Dominik (Budapest Honvéd).

Legjobb edző: 1. Szabó István (Kecskeméti TE), 2. Bognár György (Paksi FC), 3. Srdjan Blagojevic (DVSC).

A „Legjobb 11”: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC) – Botka Endre (Ferencvárosi TC), Samy Mmaee (Ferencvárosi TC), Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Pászka Lóránd (Ferencvárosi TC) – Banó-Szabó Bence (Kecskeméti TE), Dzsudzsák Balázs (DVSC), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE) – Adama Traoré (Ferencvárosi TC), Varga Barnabás (Paksi FC), Csoboth Kevin (Újpesti FC).

A női jelöltek listájának összeállításában többek között olyan szaktekintélyek vettek részt, mint Margret Kratz, a magyar női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya; dr. Török Gábor, az MLSZ Női Bizottságának elnöke; Balogh Gabriella, Berkesi Judit, Déri Diána és Lovász Gyöngyi, az MLSZ Női Bizottságának tagjai; Dénes Dorottya, az MLSZ Női Szakágvezetője; valamint az NB I. csapatainak számos vezetőedzője.

A legjobb kapus: 1. Bíró Barbara (Ferencvárosi TC), 2. Schildkraut Fruzsina (Haladás Viktória), 3. Emilia Dannback (Puskás Akadémia FC).

A legjobb mezőnyjátékos: 1. Gődér Brigitta (Haladás Viktória), 2. Tiffany Cameron (ETO FC Győr), 3. Szabó Viktória (Ferencvárosi TC).