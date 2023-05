Férfi NB I/B, Zöld csoport, döntő, 1. mérkőzés

Budafok - MEAFC-Miskolc (Budafok, szerda, 18.30)

Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – Egy bravúrt idegenben most már be kell mutatni, hiszen mi vagyunk pályahátrányban. Az alapszakaszban mindkétszer kikaptunk a Budafoktól, viszont az idegenbeli találkozón, a második negyedben vezettünk 16 ponttal, de hibáztam én is, így ,,elment" végül az a mérkőzés. Viszont azt mutatta a játékunk, hogy képesek vagyunk ott is győzni. Nagy titkok nincsnek, jól ismerjük egymást. Kulcsfontosságú, hogy a légiósukat miként tudjuk hatástalanítani, és a magas centerüket mennyire tudjuk úgy kikapcsolni, hogy az nekünk eredményes legyen. A két legjobb csapat jutott be a döntőbe, megérdemelten. Nagyon bízom a srácokban, bajnokok szeretnénk lenni.

A 2. második mérkőzést pénteken 17.30-tól rendezik Miskolcon, az Egyetemi körcsarnokban. A döntő az egyik fél három győzelméig tart. Az aranyérmes feljut a Piros csoportba (II. osztály), míg a vesztes oda-visszavágós osztályozót vív ezen osztály 13. helyezettjével, a Veszprém KK-val.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, a 3. helyért:

Május 20., szombat, 18.00: Soproni MAFC – Tiszaújvárosi Termélfürdő Phoenix KK

Május 22., hétfő, 18.00: Tiszaújvárosi Termélfürdő Phoenix KK – Soproni MAFC

Május 25., csütörtök, 18.30 (ha szükséges): Soproni MAFC – Tiszaújvárosi Termélfürdő Phoenix KK

A párharc az egyik fél második győzelemig tart.