Mint arról már beszámoltunk: a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapatánál június 19-én kezdődik a közös felkészülés. Várhatóan egy megújuló kerettel.

Arról már korábban írtunk, hogy bal oldali védő, támadó és kapus is érkezhet, és ezekkel összefüggésben lesznek távozók is. A bajnokcsapat szinte minden tagjának élő szerződése van a következő évadra, és ha nem így lenne, akkor is mindenkinek jelen kellene lennie június 15-én, Diósgyőrben, az orvosi vizsgálatok, fizikai tesztek idején, ugyanis a mostani évad vége június 30-án zárul. Persze lehetnek, akik a jövő hónap közepi érkezés alól felmentést kapnak, távozásuk okán, elsősorban a kölcsönjátékosok, főleg akkor, ha nem a piros-fehéreknél folytatják a pályafutásukat.

Két ,,kölcsönös” labdarúgó szerepelt a DVTK-ban, a 2022/23-as évad tavaszi szezonjában. A tavaly nyáron a Puskás AFC-től érkezett 21 éves védekező középpályás Radics Márton, aki nem sok sót evett meg Diósgyőrben, mindössze 9 bajnokin lépett pályára, és csak egyszer volt kezdő. Ezek után kisebb csoda lenne, ha meg akarnák tartani.

A másik kölcsönjátékos, a szintén védekező középpályás, Cseke Benjámin helyzete merőben más. A Mezőkövesd Zsóry FC 28 esztendős labdarúgója tavaly augusztus végén, a 6. forduló után érkezett a piros-fehérekhez, és az ezt követő 32 bajnokiról csak hat alkalommal hiányzott, sérülések miatt. A jó évadot zárt labdarúgó a bajnokság hajrájában, a bajnoki cím elérését követő három meccsről azért hiányzott, mert korábbi sérülése miatt gyógykezelésekre járt, annak érdekében, hogy az új évadra teljesen rendben lehessen. Cseke megtartása, elengedése – túl a szakmai érdekeken – egyben pénzügyi kérdés is, ugyanis a DVTK-nak lehetősége van arra, hogy kivásárolja élő szerződéséből a labdarúgót, és ezzel végleg megszerezze a játékjogát a Kövesdtől.