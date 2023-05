A múlt héten pénteken az egyik internetes közösségi oldalon, a twitteren, a Women's Basketball Junction oldalon jelent meg először az az információ, amely szerint a Ana Tadic a DVTK-ban folytatja pályafutását. Azóta már a basketball.eurobasket internetes oldal is tényként közli, hogy a francia válogatott centere a diósgyőriek játékosa lesz, és mellékesen az egyik francia kosárlabda portál is erről számolt be.

A 195 centi magas Ana Tadic 1998. szeptember 21-én Belgrádban született, vagyis szerb állampolgár is egyben, de mivel édesapja, Bojan Tadic kosárlabdázó volt, és légiós karrierje végén francia csapatokban szerepelt, így Ana lánya gall földön ismerkedett meg a játék alapjaival, és ezzel összefüggésben a korosztályos válogatottba, az U16-asokhoz, a francia nemzeti együttesbe kapott meghívót. Ana Tadic 2021 óta tagja a felnőtt francia válogatottnak, és szerepelt a tavalyi, ausztráliai világbajnokságon is, ahol a 7. helyet szerezték meg. A center pályafutása során eddig csak francia klubcsapatokban szerepelt, USO Mondeville után, az előző négy évadban, 2019-től a Tarbes GB gárdájában játszott.

A 24 éves kosaras meghívót kapott a francia válogatott június Eb-re készülő keretébe, de a felkészülésen nem tud részt, ugyanis a francia bajnokság rájátszásában, az alsóházi, a 9-12. helyért zajló küzdelmek utolsó előtti fordulójában, május 13-án, a Toulouse elleni idegenbeli mérkőzésen sérülést szenvedett. Emiatt a múlt heti, bajnoki záró meccset kénytelen volt kihagyni, a bennmaradásét kiharcoló csapatánál.

Érdekesség, hogy Ana Tadicnak a 2022/23-as évad kezdetén is volt egészségügyi problémája, a tavaly szeptemberi világbajnokság után szívritmus zavart állapítottak meg nála, emiatt hét hetet ki kellett hagynia, ám visszatérését követően újra stabil pontja volt a Tarbes együttesének.

Honlapunk információja szerint két oka vannak annak, hogy Ana Tadic szerződését még nem jelentették be a DVTK-nál. Az egyik, hogy a szerződése életbe lépéséhez egészségesnek kell lennie, és a néhány nappal ezelőtti sérüléséről, annak mérvéről nincs pontos információja a diósgyőri klubnak, a másik, hogy a piros-fehérek azt tervezik, hogy egyben teszik közzé, mutatják be a 2023/24-es keretüket.

A távozott légiósról

Arról már korábban beszámoltunk, hogy Kiss Angelika és Cheridene Green mellett az amerikai, Puerto Ricó-i irányító, Arella Guirantes sem lesz a diósgyőriek játékosa a 2023/24-es évadban. Azóta utóbbi kosarassal, a klasszis irányítóval kapcsolatban már az is kiderült, hogy az észak-amerikai profi női ligában (WNBA) végleges szerződést kapott a Seattle Strom csapatánál, így októberig ott szerepel. Honlapunk információja szerint ezt követően visszatér Európába, és a tavalyi évadban az egyik Euroliga élcsapatnak számított, olasz Famila Schio gárdájában folytatja pályafutását.