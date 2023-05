Jelenleg a vármegyei I. osztályban szereplő Bőcs KSC labdarúgója Lakatos László. A 23 éves csatár mindent feltett a futballra, de 2016-ban teljesen megváltozott az élete azzal, hogy rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a bicepszében.

– Az első, futballal kapcsolatos élményem nagyjából ötéves koromra nyúlik vissza, a megyaszói óvodában örültem, amikor rúghattam a labdát – kezdte lapunknak adott nyilatkozatát Lakatos László. – Az általános iskola első négy osztályát itt, a faluban jártam ki, az 5.-6.-7.-8. osztályt már Miskolcon, a Könyves Kálmán Általános Iskolában. A megyaszói sulival jártunk különböző kispályás-, és teremtornákra, illetve helyben is fociztunk. Az intézmény egyik tanára, Bartucz-Profáncsik Orsolya úgy ítélte meg, tehetséges vagyok, és próbált nézni nekem valamilyen tehetségprogramot. 2009 nyarán Diósgyőrbe, a régi stadionnal szembeni műfüves csarnokba kellett elmenni, itt megnéztek, 60 volt a maximum pontszám, amit kapni lehetett, nekem 57 volt, azzal nyertem. Azt mondták, hogy majd jeleznek. Eltelt nagyjából egy év, negyedik végén kaptam értesítést, hogy mehetek próbajátékra a DVTK-ba. Szüleim elvittek, kaptam egy mentort, az első edzőm Uray Attila volt.

Felfelé ívelt

A fiatal Lakatos László ekkor még nem kapott igazolást, arra hivatalosan 2012 nyarán került sor.

– Az életem volt akkor a foci: úgy keltem, úgy feküdtem, hogy mikor lesz a következő edzés – sorolta az 1999-es születésű támadó. – Messi, C. Ronaldo volt a példakép, a válogatottból akkor csak Dzsudzsákot ismertem, egy álomvilágban éltem, teljes mértékben hittem abban, hogy sokra vihetem. Nagyon jó volt a társaság, amiben voltam, sem az edzők, sem a csapattársaim nem beszéltek velem lekezelően, mindenki segített, ha arra volt szükségem, őszintén mondom, soha, senki nem éreztette velem, hogy cigány vagyok. Tényleg jól ment minden, szinte mindig idősebbek között játszottam, elég hamar korosztályos válogatott is lettem. 2014 szeptemberében Olaszországban voltunk a DVTK-val a Weisz Árpád tornán, az elődöntőben a Bolognának két, a döntőben az AC Milannak egy gólt rúgtam. Megnyertük a tornát, én lettem a gólkirály. Rá három hónappal profi szerződést kínált a Diósgyőr, még Árki Gábor volt a sportigazgató. Olyan csapattársaim voltak, mint Kundrák Norbert, vagy Bárdos Bence. Örülök, hogy mind Bencének, mind Jurek Gabinak remekül megy mostanában, hasznos tagjai a DVTK-nak. Szóval minden klappolt akkor velem kapcsolatban, lépegettem előrébb és előrébb, felfelé ívelő fázisban volt a karrierem.

Azonban 2016-ban teljesen megváltozott minden Lakatos László körül.

– A 2015/16-os bajnokságban, különösen tavasszal többször gyengének éreztem magam, visszaesett a teljesítményem, nem volt bennem sebesség – sorolta. – Szóltam, hogy valami nem stimmel, ezért elküldtek vizsgálatra, Budapestre. Két nap múlva hívtak, hogy gond van, menjek fel ismét, megtettük, az édesapámmal. Az orvos közölte, hogy rosszindulatú daganat van a bal bicepszemben. Vázolta a lehetőségeket, mire én azt kérdeztem, mi lesz a futballal. Azt válaszolta, ne azzal törődjek, hanem azzal, hogy az egészet túléljem. Azt sem tudtam, mi ez az egész, hogy milyen jelentősége van egy daganatnak. Ebben az időszakban volt érdeklődés irántam, az akkor B ligás olasz Pro Vercelli-től, de az események miatt nem tudtam kimenni próbajátékra.

Édesapa, kalapemelés

A műtétet végül 2017 elején végezték el a fővárosban, kivették a daganatot, a bicepsszel együtt.

– Nem tudtak mást, máshogy csinálni, szükséges volt – mondta Lakatos László. – Egy hét múlva kisebb trombózis volt a kezemben, így fel kellett nyitni a sebet, és ki kellett tisztítani. Két hét volt a megfigyelés, aztán hazaengedtek, de vártunk a szövettanra. Kellett kemoterápia is, fél év volt, márciustól szeptemberig. Amikor megkaptam az első kezelést, felállni se bírtam, minden volt, szédülés, étvágytalanság. A fejemben még mindig ott volt a futball, ekkor azt a választ kaptam a dokitól, hogy a profi szint valószínűleg már nem fog menni. Azt is tudtomra adta, ha ez a daganat máshol van, valamilyen szerven, szinte biztos, hogy élve nem jövök ki belőle. Fogytam 13 kilót, persze sírtam is, pszichológust nem szerettem volna, de a család, a testvérek, az unokatestvérek mellettem voltak, bíztattak. Emelem a kalapom édesapám előtt is, aki óriási erőt mutatott. Minden egyes nap megjegyezte: ,,csináljuk, megcsináljuk, mert túl kell élni." Visszatért az akaraterőm, hogy hátha mégis megy, visszamentem Diósgyőrbe, 2017 tavaszán 7 meccsen játszottam, 3 gólt rúgtam az U19-ben. Szeptemberben viszont a Vasas elleni idegenbeli mérkőzésen a bal lábamban elszakadt a combhajlítóm, ezért emiatt kihagytam négy hónapot. Hosszú rehabilitáció és két hét edzés után betettek, de fájt a lábam, szenvedtem, ugyan megkérdezték, hogy hosszabbítsunk-e szerződést, ám minden jel azt mutatta, hagyjam abba.

Nevelte az életre

A futball szeretete azonban még hajtotta Lakatos Lászlót, a 2018/19-es bajnokságban, annak az első felében 7 NB III-as meccset lejátszott Tállyán.

– Uray Attila bácsi elhívott, de mondtam neki, hogy már nem az vagyok, aki előtte voltam – jegyezte meg a bőcsiek játékosa, aki hozzáfűzte: – Most jól érzem magam Bőcsön, a szezont különben még Tállyán kezdtem, de a téli szünetben átigazoltam. Jó lenne, ha az első hatban tudnánk zárni, azzal, szerintem, elégedettek lennénk. Igyekszem mindenkivel jóban lenni, ha lehet mondani a legjobb barátom Irhás Ignác. Őt nem kell bemutatni annak, aki a futballban járatos. Van köztünk 14 év korkülönbség, de ez nem számít. Igazság szerint a foci sok mindenre megtanított. Nevelt az életre, hogy miként kell valamibe komolyan beleállni, máshol nem ismertem meg volna olyan embereket, mint itt. Sokat kaptam a sportágtól, a Diósgyőrtől, amit utólag is nagyon szépen köszönök. Talán az én példám is mutathatja: ha valaki, valamit igazán akar, azt el fogja érni, csak ne keressen kifogásokat. Természetesen eszembe jut, hogy hol tarthatnék, ha nincs ez az egész, de most már igazából mindegy. Örülök annak, hogy a magánéletben boldog vagyok, ha egyszer gyermekem lesz, fiam, vagy fiaim, remélem, megpróbálkoznak majd a futballal. MI