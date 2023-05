A férfi Extraligában, a bronzéremért folyó párharcban hétfőn délután a harmadik meccset vívta egymással a Pénzügyőr SE, illetve a GreenPlan-VRCK. A felek 1-3-mal és 5-3-mal indítottak az első szettben, és picivel jobban állt a PSE, pontgyártásban ekkor Nascimento, illetve Péter M. vitte a prímet. 10-10-nél egyenlő volt az állás, és ezután is felválltva estek – a sok esetben nagyon szép – pontok (14-14). 16-18-nál kellett a szünet a házigazdának, aztán Péter M. sánccát tapsolta Toronyai-edző (17-20). 21-22-nél a vendég tréner kért időt, egy barcikai poén után a hazai szakvezető. Az utolsó történés Juhász blokkja volt (23-25).

A második menet is egállal indult (5-5), a Barcika igyekezett, hogy elvegye ellenfele pályaelőnyét (7-9). Jól röplabdázott a vendégcsapat, de a Pénzügyőr is hajtott az egyenlítésért. 14-17-nél Jókay Zoltánnak volt mondanivalója, ám Páez ,,szétnyitotta" őket (16-20). Erre jött az újabb fővárosi időzés, és éles csata bontakozott ki (19-22, 23-24). Toronyai-edző úgy érezte, kell a szusszanás, ekkor csapata nem tudta megcsinálni az utolsó pontot, de kevéssel később igen, Reffatti vezetésével (24-26).

A folytatásban

A harmadik játszma első szakaszában is a ,,szokásos" mederben haladtak a dolgok (4-2, 4-5, 7-7), majd 11-8-ra ellépett a Pénzügyőr. Juhász ász nyitása 12-11-et ,,ért", kezdődhetett újra a szoros csata (15-14). Kovács hosszút ütött, 17-16-nál időt kért Jókay Zoltán, 19-16-nál, Toronyai Miklós lépett meg hasonlót. 20-21-nél a PSE, 23-21-nél a Barcika tanácskozott, végül a házigazda szépített (25-23).

Negyedik szettben 4-4 és 9-6 után Páez ásza hozta 11-11-re a VRCK-t, naná, hogy Jókay Zoltán megszakította a játékot. A feladó már 7 ásznál járt, mire megint fővárosi időzés következett. Állandósult a látogatók kétpontos vezetése (14-16, 17-19, 19-21, 21-23), és ezzel révbe is értek (23-25).

Röplabda: jegyzőkönyv

Pénzügyőr SE – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (-23, -24, 23, -23)

Budapest, 125 néző. V.: Horváth, Szarka.

Pénzügyőr: Magyar 3, Kovács Z. 25, Nascimento 5, Kiss D. 11, Dávid Cs. 5, Rása 6. Csere: Feliciano (liberó), Tordai 9, Tomanóczy 9, Solti, Majoros. Vezetőedző: Jókay Zoltán.

Vegyész RC: Páez 10, Juhász 13, Moraes 11, Csoma 14, Péter M. 9, Reffatti 15. Csere: Kiss (liberó), Szabó D. 1. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Jókay Zoltán: – Jó mérkőzés volt, bár számunkra nem hozott győzelmet. Hatalmas küzdelem játszódott le minden szettben, hiszen kétpontosak voltak a különbségek. Ezúttal a Barcika jobban koncentrált, de még nincs vége...

Toronyai Miklós: – Gratulálok a fiúknak, nem is tudom, mikor nyertünk itt utoljára, talán amikor bajnokok lettünk. Úgy érzem, sokat tettünk azért, hogy elhozzunk egy győzelmet a fővárosból, de ahhoz, hogy meg legyen a bronzérem, meg kell nyernünk a barcikai csatát, de biztos vagyok abban, hogy a PSE nagyon fel fogja szívni magát arra a csatára.

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc állása: 2-1, a GreenPlan-VRCK javára.