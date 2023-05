Labdarúgó NB III, Keleti csoport, 38. forduló

Pénzügyőr SE – Putnok FC 2–3 (1–1)

Budapest, 100 néző. V.: Juhász D.

Pénzügyőr: Steer (Puskás, Bessenyei) – Kasza, Balázs B., Kovács J. (Popovics), Bogdán, Bíró (Bartos), Tóth D. (Karacs), Bene, Tóth D., Pusztai, Labát. Vezetőedző: Lászka Balázs. Putnok: Pápai – Gellén, Nemes, Lőrincz, Sramkó (Kiss K.), Buda, Arday, Dobrovolszki (Szűcs Zs.), Szabó Zs. (Juhos), Komári (Vajda), Galacs (Nádimov). Vezetőedző: Szala Ákos. G.: Bene, Popovics (11-esből), ill. Szabó Zs., Buda, Kiss K. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Lászka Balázs: – Gratulálok a Putnoknak az ezüstéremhez. Sajnálom, hogy a meccset az utolsó pillanatban elbuktuk, csapatomnak gratulálok az éves teljesítményéhez.

Szala Ákos: – Az első félidőben nagyon jól, kombinatívan, stílusosan futballoztunk. A sorban kihagyott helyzetek megbosszulták magukat és a semmiből kaptunk egy gólt. Ez kicsit megtörte a játékunkat. Domináltunk végig, de az első bekapott gól után kicsit csökkent a minőségünk. A hosszabbítás utolsó perceben tudtuk lezárni egy győztes találattal ezt a remek szezont. Nagyon komoly játékerőt képviseltünk az utolsó hat mérkőzésen is. Mindenhol olvastuk, hallottuk, hogy a Putnok már biztos második, nem fog teljes gőzzel, teljes elánnal játszani, nem leszünk elég motiváltak. Bizonyítottuk, hogy velünk számolni kell és a mai nap is a 94. percben is minden áron meg akartuk nyerni a mérkőzést. Büszke vagyok a csapatomra.