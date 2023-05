A Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK (1-1) NB II-es labdarúgó bajnoki után, a balmazújvárosi stadionban balhé volt a lelátón.

A nyíregyházi fanatikusok 30-40 fős létszámmal megindultak a klubház felőli lelátón a diósgyőriek felé. A vendég szektorban lévők is felvették a kesztyűt, leküzdötték a kerítés akadályt, egy részük a lelátón felvette a harcot a hazaiakkal, egy részük a pálya felől támadott. Néhány ütés váltás történt, de aztán a túlerőben lévő diósgyőriekkel szemben a szabolcsiak visszavonulót fújtak. Nem sokkal később a készenléti rendőrség tagjai is bevonultak a stadionba, ők is közreműködtek abban, a diósgyőrieket kísérő biztonsági szolgálattal együttműködve helyre álljon a rend.