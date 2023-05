Idén július 6-9. között folytatódik Tiszaújvárosban az a nemzetközi sikertörténet, amely dr. Márkus Gábor klubelnöknek és csapatának a jóvoltából 1997-ben, az első triatlon világkupával vette kezdetét. A Magyar Triatlon Szövetség elsősorban azzal a céllal hirdette meg keddi sajtótájékoztatóját, hogy a szervezők és versenyzők beszámolhassanak az előkészületekről, a tervekről, mind a tiszaújvárosi világkupa, mind pedig a párizsi olimpia kapcsán.

Maradandó sportélményre

A fővárosi Larus Étteremben összegyűlteket elsőként Kindl Gábor köszöntötte, majd így folytatta: - Gratulálok Tiszaújvárosnak, hogy ismét világkupa-szintre emelték a város életében is meghatározó eseményt! Köszönöm a dr. Schmidt Ádám államtitkár úr által vezetett Sportért Felelős Államtitkárság támogatását, amely lehetővé tette, hogy a magyar triatlonsport fejlődését is reprezentáló világszínvonalú triatlonversenyt láthat vendégül Magyarország, ahol olimpiai aspiráns válogatott versenyzőink minden bizonnyal sokat érő kvalifikációs pontok megszerzésével tehetik még biztosabbá a Magyar Csapat részvételét a 2024. évi Párizsi Olimpián. Köszönjük a Magyar Olimpiai Bizottságnak a szakmai együttműködést és az olimpiai felkészülés segítését. Nagy öröm számomra, hogy immár harmadik alkalommal lehetek részese a Triatlon Fesztiválnak, amely mind a versenyzőknek, mind a nézőknek maradandó élményeket kínál idén is. Köszönöm Tiszaújvárosnak, dr. Fülöp György polgármester úrnak, és a város sportszerető, sőt a sportért lelkesedő lakosainak, hogy évről évre vendégül látják a Magyarországon rendezett legmagasabb rangú triatlonversenyt.

– A magyar sport szempontjából kiemelten fontosak az olyan események, mint a tiszaújvárosi triatlon világkupa – mondta el dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár. – Ez egy olyan hagyományos, mindenki által szeretett rendezvény, ahova a magyar versenyzők mellett a külföldiek is szívesen jönnek. Lenyűgöző, ahogy a triatlon népszerűsége folyamatosan nő. Három alapsportágra: az úszásra, a kerékpározásra és a futásra épít, amelyekkel a legtöbben kapcsolatba kerülünk életünk során. Ez a növekedés az amatőr sportolók létszámán látható leginkább, így egyre szélesebb a piramis alja. Fontos feladat, hogy ebből az egyre nagyobb merítésből megtaláljuk majd azokat az elhivatott versenyzőket, akik profi szinten is űzik a sportágat és nemzetközi sikerekkel örvendeztetnek meg bennünket. Remélem, hogy már a világkupán is örülhetünk majd emlékezetes magyar teljesítményeknek!

Idén is garantált

- Városunk egy 57 éves, fiatal, de dinamikusan fejlődő település – hangsúlyozta dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere. - Közel három évtizede egy olyan páratlan kezdeményezés kezdett el kibontakozni, majd később szárnyalni, amely feltette a világ térképére a mi kisvárosunkat. Egy olyan utánozhatatlan hangulatú és egyedi rendezvénysorozat teremtett hagyományt, amelyre méltán lehetnek büszkék a szervezők, a sportolók és mi, tiszaújvárosiak is. Mára bátran kijelenthetjük, hogy a triatlon szimbiózist alkot Tiszaújvárossal. „Triatlonújváros” lett a sportág egyik legismertebb és legkedveltebb versenyhelyszíne. A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál nemcsak rangos nemzetközi sportversenyek, tömegsport-rendezvények és színes kulturális programok sokasága, hanem egy igazi közösségi élmény minden generáció számára. Egy tiszaújvárosinak olyan a triatlon, mint a braziloknak a foci, mint a szegedieknek a paprika, vagy mint a debrecenieknek a Virágkarnevál. A miénk. Mindannyiunknak természetes, hogy ott vagyunk, fáradhatatlanul szurkolunk, futunk, biciklizünk, főzünk, bulizunk... És büszkén mondhatom, hogy mára az is természetessé vált, hogy tiszaújvárosi sportolókért izgulhatunk a rendezvény legrangosabb versenyein. Lehmann Csongor például a szemünk láttára cseperedett fel és vált az egyik legsikeresebb magyar triatlonistává. Fantasztikus hangulat, legendás szurkolás, igazi közösségi élmény, barátságos környezet. Ezekkel vár idén is mindenkit Tiszaújváros, vagy, ahogy triatlonos berkekben becézik: „Tiszy”. Legyenek a vendégeink, érezzék magukat otthon nálunk!

Extra lehetőség

Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke kiemelte, hogy a párizsi olimpia 24 hónapos kvalifikációs időszakának második évébe léptünk, így egyre fokozódik a versenyszellem a sportolók körében.

– Tiszaújváros kiemelten fontos helyszín lesz, ami garantálja az erős mezőnyt – folytatta a világkupát is magába foglaló Triatlon Fesztivál főrendezője. – A magyar résztvevők számára extra lehetőséget kínálunk arra, hogy minél jobban gyarapítsák kvalifikációs pontjaik számát. Érdekesség, hogy az olimpiai A-keret tagjai már mindannyian tudják milyen érzés nálunk a dobogón állni. A versenyzők azért szeretnek eljönni hozzánk, mert sehol máshol nem tapasztalnak olyan hangulatot, körítést, mint ott. A külföldiek körében elterjedt az a mondás, mely szerint kétféle triatlonos van a világon. Az egyik, aki már járt Tiszaújvárosban, a másik pedig, aki szeretne ellátogatni hozzánk! Az elit mellett - azonos díszletek között - idén is lesz junior Európa-kupa és Magyar Utánpótlás Gála, ami szintén fontos és rendkívül nagy érdeklődéssel kísért összetevője a programnak. SZIS

Maradna a legelőkelőbb

Lehmann Csongor, a tiszaújvárosi klub versenyzője: - Célom idén, hogy a világbajnoki sorozat versenyein top 10-es helyezéseket érjek el, hogy még előrébb lépdelhessek a kvalifikációs listán. Az idei évben a jövő évi olimpiai felkészülést próbáljuk modellezni, kísérletezünk. A párizsi tesztverseny lesz a szezon egyik kulcsversenye, ami kiválóan szimulálhatja a jövő évi játékokat. Szeretnék továbbra is a nemzetközi ranglistákon a legelőkelőbb helyen álló magyar versenyző maradni, de ehhez nagyon jó eredményekre lesz szükség, mert nagyon erős a csapatunk.