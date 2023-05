A nemzet aranyait

Magyarország sporttörténetében egyetlen csapat tudott zsinórban háromszor olimpiai aranyérmet nyerni, a legendás férfi vízilabda válogatott 2000-2008 között. Ennek a páratlan sikerszériának a történetét mutatja be “A nemzet aranyai” című mozifilm, amely április 20-tól látható a mozikban. Miskolcon, a Cinema Cityben vasárnap 18 órától mutatták be az alkotást, utána pedig közönségtalálkozót tartottak. Az eseményen részt vett a ,,komplett" MVLC: ,,A bajnokok mindegyikét ismerem, volt, akivel még együtt is játszottam, Varga Zsolttal például a BVSC-ben. Van, aki azóta kolléga lett, és van, aki máshol tevékenykedik. A 2000-ben, Sydneyben megrendezett döntőt a helyszínen láttam, mert akkor a szlovák válogatott szövetségi kapitányaként magam is ott voltam az olimpián. Egy dolog nem változott: sikert csak akkor lehet elérni, ha van kemény munka, kitartás, és alázat" – nyilatkozta Vidumanszky László.