A férfi vízilabda OB I-ben, a 7. helyért zajló csata első felvonását ma vívta meg a Tigra-ZF-Eger, valamint a PannErgy-MVLC csapata.

Az első negyedben, 27 mp után emberfórba került az Eger, azonban Rádli nem tudta gólra váltani. Sarokdobás után Brkic volt túl erőszakos Kovács G-vel szemben, ötméterest kapott a ZF, Krijestorac bedobta (1-0). Brkic szabaddobása nem ért célt, míg Murisic jól kapott labdát, s 2 és fél perc után 2-0 lett az állás. Smitula sem tudta szabályosan szerelni Klárt, a második hazai ötöst Baksa vágta a hálóba (3-0). A Miskolcon is megfordult Lőrincz B. 4-0-ra alakította az eredményt, időt kért Vidumanszky László. A felvonásban Gólya is ,,beköszönt", az 5-0 már sejtette, hogy bizonyosan melyik csapat nyer. A második negyedben Lőrincz B. ,,léptette" hatra a hevesieket, az MVLC szépítése Oltean nevéhez fűződött (6-1). Ezen nyolc perc utolsó 88 másodpercére koncentrálódtak a további gólos események Oltean-Murisic-Spitz (ötméteresből) leosztásban (8-2).

Nem működött jól

A nagyszünet után Gólya bevágta a következő egri büntetőt (9-2), a vendégek is kaptak egy hasonló esélyt, Molnár G. szintén biztos kézzel értékesítette (9-3). A játékvezetők a továbbiakban is szívesen ítéltek ,,ötöst" a házigazdának, amely a következő két találatát is ilyen szituációból szerezte, Krijestorac, illetőleg Baksa is jól érezte, hová kell dobni a játékszert (11-3). Oltean volt az, aki ezen a napon a legtöbbet mutatta miskolci részről (11-4), azonban Rádli emberfórban túljárt az MVLC portásának az eszén (12-4). Ekkor, és összességében is rengeteg rossz kísérletük volt a borsodiaknak, és más sem működött jól.

A befejező játékrészben Várkonyi fórban okos megoldást választott (12-5), amelyet egy Szalai (büntető)-Várkonyi(szabaddobás) gólváltás követett (13-6). Az Eger továbbra is nagy kedvvel pólózott, Baksa lőtte a tizennegyediket (14-6). A meccs befejező 4 percében Oltean, Murisic, Várkonyi, és Krijestorac volt még eredményes, a nyolcból nyolc ötméterest belövő házigazda biztosan nyert, nyomatékosította, hogy már nem igazán szeretne vasárnap harmadik mérkőzést.

A második találkozót pénteken 19 órától rendezik a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában. MI