A pontrúgást Soltész végezte el, Megyeri I. elmozdult a bal oldalra, a vendégek futballistája pedig ball lábbal középre célzott, 0–1. A 15. percben Pálinkásnak volt helyzete, majd Soltésznak, nem unatkoztak a nézők. Mezőnyben próbálkozott, helyzeteket is kialakított a KolorCity, eközben a 32. percben Csörgő fellökte Csatárit a büntetőterületen belül, a házigazdák is 11-est kaptak: Pálinkás a gyirmóti kapu bal oldalát vette célba, de Rusák is éppen arra vetődött, elmaradt tehát az egyenlítés. Az első negyvenöt percben nem futballozott rosszul a házigazda, ám örök igazság: a 11-est be kell lőni.

A folytatásban

A második felvonás első része egy egymással való birkózásról szólt leginkább, és a szünetbeli cserétől azt várták a barcikai drukkerek, hogy Süttő (ismét) megmutatja aktivitását. Tizenhárom perc után úgy ítélte meg a szakmai stáb, hogy tovább kell frissíteni, és mindent el kell követni a gólszerzés érdekében, ugyanis a tabellán a KBSC mögött lévő riválisok elég jól álltak a saját mérkőzésükön. Apró szabálytalanságok tördelték a találkozót, amelyen nem igazán jöttek a kisebb-nagyobb barcikai lehetőségek, a Gyirmót biztosan őrizte a vezetést. A 69. percben Bacsa elé csorgott a labda, de 12 méterről nem tudott elég erőt beleadni. A 71. percben Soltész lövése után a felső lecet súrolta a labda, majd Nagy P. löketét lábbal védte Megyeri I. Ádám F. sem állt messze a góltól, ez most egy nagyon aktív szakasza volt a mérkőzésnek. A 79. percben Nagy P. előtt adódott sansz, de az maradt, mert Megyeri I. szépen hárított. A 81. percben Ádám F. csavart a jobb felső sarok mellé, aztán a hajrára tovább magasított a Barcika a cseréivel. Az öt perc hosszabbítás kínált még lehetőséget, de az eredmény maradt, így KBSC előnye a már osztályozós, 16. helyhez képest 4 pontra csökkent. MI

Labdarúgás: jegyzőkönyv

KolorCity Kazincbarcikai SC – Gyirmót FC Győr 0–1 (0–1)

Kazincbarcika, 450 néző. V.: Ducsai J. (Szert, ifj. Varga G.).

KC-KBSC: Megyeri I G. – Szemere B., Szekszárdi M., Heil, Lippai T. (Hleba, 82.), Székely K. (Süttő, 46.) – Csatári, Nagy J. (Takács, 82.), Szabó B. (Ádám F., 58.) – Kurdics (Bacsa, 58.), Pálinkás. Megbízott edző: Simon László.

Gyirmót: Rusák – Major, Csörgő, Polgár, Helembai – Kovács M. – Soltész (Bagó, 95.), Nagy P. (Kovács D., 87.), Madarász, Medgyes (Hudák, 87.) – Pethő I. (Simon, 46.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Sárga lap: Kurdics (19.), Szemere (93.), ill. Medgyes (32.), Helembai (32.), Soltész (86.).

Gólszerző: Soltész (11-esből, 12.).

Jók: Heil, Lippai, Csatári, ill. Rusák, Polgár, Helembai, Soltész, Nagy P.

Simon László: – Rosszul kezdtük a meccset, ugyanis 11-esből hátrányba kerültünk. Az ítéletet egyébként szigorúnak tartottam. A folytatásra ritmust váltottunk, nyomasztó fölénybe kerültünk, de a szervezett védekezéssel nem tudtunk mit kezdeni.

Csertői Aurél: – Ahogyan elterveztük, úgy alakult: előnyhöz jutottunk és a folytatásban is voltak helyzeteink. Úgy érzem, hogy egy góllal jobbak voltunk.