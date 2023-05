Május 22-én, hétfőn 12 órakor kezdődik a jegyértékesítés a szurkolói boltban a nagy érdeklődéssel várt Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC élvonalbeli mérkőzés iránt.



Elővételben

A Magyar Labdarúgó-szövetség május 22-én délelőtt jelöli ki az utolsó forduló menetrendjét, ezért csak aznap kezdődhet meg a jegyek árusítása – közölte a klub hivatalos honlapja.

Elővételben a mérkőzés előtti utolsó hétköznapig lehet megvásárolni a belépőket a szurkolói boltban: 9 és 17 óra között, a városi stadion üveges főépületével szemben. Meccsnapon a városi stadionban van lehetőség jegyvásárlásra. Fizetni az összes pénztárban lehet készpénzzel, bankkártyával és OTP-s Szép kártyával is. Felhívják a figyelmet, hogy a mérkőzések napján már nem vehetők igénybe a kedvezmények.



Online is lehet

A jegyeket online is meg lehet majd vásárolni. Felhívják a figyelmet, hogy online jegyvásárlás esetén 399 forintos kezelési költséget (úgynevezett E-díjat) kell fizetni belépőnként.



Zsóry karszalag

A mérkőzés hetében, azaz május 22-től a mérkőzést megelőző utolsó hétköznapig megváltott Zsóry-fürdő karszalaggal díjmentesen lehet megtekinteni a mérkőzést, a karszalaggal legkésőbb a mérkőzést megelőző utolsó hétköznap 17 óráig lehet megváltani a belépőt, ezt követően ez a kedvezmény már nem áll rendelkezésre. A karszalagos kedvezmény korlátozott számban áll majd rendelkezésre.