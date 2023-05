Vármegyénkben kevés olyan település van, ahol a férfiak mellett a szebbik nem képviselői is játszhatnak. A Miskolchoz közeli Hernádnémetiben mindkét szakágat működtetik és a két gárda jól megfér egymás mellett. Már csak azért is, mert a nők és a férfiak munkáját ugyanaz a szakvezető irányítja.

Aranyéremre vágynak

– A szezon előtt hosszú egyeztetést folytattam klubunk vezetőivel és ennek végén arra jutottunk, hogy párhuzamosan be tudom tölteni a két feladatkört – kezdte Gyöngyösi Gábor edző, majd így folytatta: – A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei női, csökkentett pályaméretű bajnokság 11. fordulója keretében 4–0-ra nyertünk Szirmabesenyő ellen, így négy pontra növeltük az előnyünket nagy riválisunk előtt. A lányokkal voltam már második és harmadik is, most pedig ha minden jól megy, felállunk majd a dobogó legmagasabb fokára, bár a bajnokságból sok van még hátra, így óvatosan kell fogalmaznom. Nagy lehetőséget látok a női fociban, az itteni meccsek egyre színvonalasabbak, de nálunk sajnos nincs NB III., aki feljebb vágyik, mehet futsalozni, vagy nagypályázni.



Dolgoznak és tanulnak

A hernádnémetiek tizenegy hölgyet foglalkoztatnak, közülük hárman helyiek, a többiek Kazincbarcikáról, Miskolcról és Tiszalúcról járnak a településre. Átlagéletkoruk huszonöt esztendő, foglalkoztatási képün pedig vegyes: a játékosok vagy dolgoznak, vagy tanulnak.

– Hetente egyszer, vagy kétszer tréningeznek a csajok – folytatta Gyöngyösi Gábor. – Egy pályánk van és egy kis műfüvessel is rendelkezünk, a létesítményeket pedig úgy osztjuk be, hogy ezeken mindkét nem alakulat elférjen, kellő időhöz jusson. Pénzünk éppen annyi van, amennyi kell, helyzetünket pedig könnyíti, hogy a nőknek nem fizetünk, ez még nem divat ebben a műfajban. Azoknak, akik messziről járnak hozzánk, némi költségtérítést biztosítunk, de ez nem azonos a meccspénzzel. Második együttesünk nincs, távlati terveink között azonban szerepel az utánpótlás-nevelés felkarolása, a szakág alapjainak szélesítése. Megjegyzem még, hogy a faluban népszerűek vagyunk, bajnoki összecsapásainkat ugyanis általában ötvenen szurkolják végig.



Női labdarúgás: kétszer harminc perc

A női mezőnyt az induláskor nyolc csapat alkotta, jelenleg hét társaság küzd, Kurityán ugyanis visszalépett, így az MLSZ vármegyei igazgatósága kizárta a gárdát. Érdekesség, hogy a hét együttes közül hat képviseli szűkebb pátriánkat, Tiszafüred pedig Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből nevezett a pontvadászatra. A csökkentett, 40x20-as pályaméretű bajnokság mérkőzései kétszer harminc percig tartanak és kézilabda kapura vívják. A kapuson kívül öt mezőnyjátékos tartózkodhat egyszerre a küzdőtéren, cserélni pedig folyamatosan lehet. A találkozókat egy játékvezető dirigálja, aki időleges, két és öt perces, valamint az eltiltással járó végleges kiállítással sújthatja a szabálytalanul, vagy a sportszerűtlenül futballozókat.