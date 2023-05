Aszaló – Parasznya 3-4 (2-2)

Aszaló, 100 néző. V.: Nagy L.

Aszaló: Kiss B. – Ruszó (Ganyi), Vadász, Lakatos N. (Lakatos V.), Erdélyi, Bodnár, Lázi L. (Balogh T.), Ádám A., Horváth K., Kiss E., Lázi Gy. Csapatvezető: Szabó László.

Parasznya: Kovács B. – Demkó, Mészáros, Szurdok, Lázi, Sikur, Dorogi, Nagy M. (Kovács B.), Gulyás, Csák, Illovai. Edző: Bodnár József.

G.: Erdélyi (2), Lázi L., ill. Demkó (2), Nagy, Mészáros. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Szabó László: – Mivel a helyzetkihasználás is a futball része, ezért nem tudom a csapatot maradéktalanul dicsérni. A játékunk rendben volt, uraltuk a mérkőzést. Az ellenfél a második félidőben kétszer jött át a térfelünkre, de őket is, minket is minősít, hogy ebből két gólt lőttek, amihez gratulálok. Van még három mérkőzés...

Bodnár József: – Kevesen voltunk, de sokan maradtunk! Gratulálok csapatomnak és sok sikert a hazaiaknak.

Boldva – Rudabánya 2-4 (0-1)

Boldva, 100 néző. V.: Porcs.

Boldva: Kertész J. – Csáki, Magyar, Hudi, Horváth R., Farkas (Sipos ), Horváth I., Ruszó, Horváth Z., Szinai, Rácz. Edző: Nyíri Zsolt.

Rudabánya: Dányi – Rémiás, Ádám M. (Stefán), Kálló J. (Pál B.), Mida, Glonczi, Beri V., Dániel M., Ádám L., Béres, Galicza (Buku). Edző: Bezsilla Zoltán.

G.: Horváth I., Horváth R., ill. Ádám L. (3), Dániel M. Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Nyíri Zsolt: – Mezőnyfölényben játszottunk, de helyzeteink kimaradtak, viszont az ellenfél kíméletlen volt velünk szemben, kihasználta lehetőségeit.

Bezsilla Zoltán: – Nagyon küzdelmes mérkőzés volt mezőnyben két egyenrangú csapat között. A hajtós jó iramú mérkőzésen több helyzetünket használtuk ki. Gratulálok az U19 csapat bajnoki címéhez. Ma is sok fiatallal álltunk ki. Sok sikert Boldvának.

Szikszó – Edelény 0-2 (0-0)

Szikszó, 80 néző. V.: Fotiu.

Szikszó: Czimbalmos P. – Czimbalmos D., Szita, Balázs L., Mikó (Hallgató) Szilágyi, Vaszil, Szűcs, Nánási (Varga L.), Fehér, Varga Zs. (Szobota) Edző: Ártim Csaba.

Edelény: Molnár M. – Balog I., Nadanicsek P. (Bartók), Juhász, Kótai, Mészáros (Kecskeméti), Boros, Kovács G. (Nadanicsek J.), Lipták, Hegedüs, Bodnár. Edző: Rákos Attila.

G.: Bodnár, Boros. Jók: az egész csapat, ill. Boros, Nadanicsek J., Kótai.

Ártim Csaba: – A mai mérkőzés után nincs szégyellni valónk. Megnehezítettük a bajnokesélyes csapat dolgát. Gratulálok az Edelénynek.

Rákos Attila: – Már csak egy! Sajnos akadozik a gépezet, de ez is három pont. Gyógyulást a sérült szikszói játékosoknak.

Izsófalva – Mályinka 6-2 (2-2)

Izsófalva, 100 néző. V.: Bodnár Á.

Izsófalva: Rézműves E. (Mertus) – Kovács I., Filkóházi, Nyíri (Elek), Kovács G., Strekáf (Bukovenszki), Lehel, Szaszin (Bálint Zs,), Bihari, Járdánházy, Lakatos (Budai). Edző: Barnóczky Attila.

Mályinka: Polónyi – Kakuk, Tiba, Musa, Jónás (Barnóczky), Rapp, Sápi, Sebők, Pál-Kutas, Fejes (Szurovi), Tamás G. Csapatvezető: Sápi József.

G.: Nyíri (2), Járdánházy, Strekáf, Filkóházi, Lehel, ill. Jónás, Musa. Kiállítva: Musa (75.) Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Barnóczky Attila: – A mai nap csapatként egy jó iramú mérkőzést játszottunk. Szép játékkal, szép gólokkal szórakoztattuk a nézőket. Gratulálok csapatomnak. Hajrá Izsó! Így tovább!

Sápi József: – Gratulálok a hazaiak megérdemelt győzelméhez. A játékvezetéssel nem szoktam foglalkozni, most sem teszem, inkább magunkban keressük a hibákat!

Szendrő – Szirmabesenyő 0-3 (0-1)

Szendrő, 100 néző. V.: Haraszin.

Szendrő: Kalocsai R. – Ádám A., Dániel I., Beri E., Ádám Renátó (Beri L.), Beri A., Ádám Richárd, Ádám I., Lakatos (Dányi) Dániel Sz., Kiss G. Edző: Szaniszló Richárd.

Szirmabesenyő: Stumpf D. – Nagy G., Leskó, Raduly (Stefán), Erdei (Simon), Juhász (Trembeczky), Nyíri, Ártim, Mády (Balázs Á.), Nyitrai (Lukács), Varga Á. (Soltész). Edző: Konczvald István.

G.: Mády, Nyíri, Erdei. Kiállítva: Beri A. (34.) Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Bári Ernő, elnöki: – Csapatunk tisztességgel helytállt a mai mérkőzésen. Sajnos a kiállítás megpecsételte sorsunkat. Kiváló játékvezetés. Gratulálok a Szirmabesenyő győzelméhez.

Konczvald István: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert ilyen fegyelmezetten még sosem hajtottuk végre a taktikai utasításokat. A női csapatunknak gratulálunk a bajnokságban elért 2. helyezéshez! Hajrá SZISE! További sikereket a Szendrőnek.

