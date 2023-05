Szekszárdon egy esős hétvégén csaptak össze a legidősebb, V-VI. korcsoportos lány labdarúgó diákolimpikonok. A kétnapos verseny végén Szombathely mellett budaörsi és szekszárdi iskolák állhattak dobogóra. Országszerte összesen 150 csapattal közel 2000 sportolót nevezek be ebben a sportágban és korosztályban, a legaktívabbak Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyék voltak. A körzeti és megyei döntőket követően a megyei győztesek kvalifikáltak az országos döntőre, de visszalépések miatt végül 18 csapat 180 fővel vett részt a szekszárdi eseményen. A tavalyi első 4 helyezett iskola idén is sikeresen bejutott a csúcseseményre, közülük pedig ketten (Szombathely és Budaörs) a dobogóra is felléphetett. Érdekesség, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is ez a 2 csapat játszotta a döntőt, és a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium csapata idén is diadalmaskodni tudott. A helyi szurkolóknak fantasztikus hétvégét hozott a két hazai csapat sikeres szereplése: a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola bronzérmes lett, a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium lánycsapata pedig negyedik. Az eseményt a szekszárdi Sport-és Szabadidőközpontban Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Gyurkovics János, Szekszárd Megye Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg dr. Erdős Dániellel, az MDSZ ügyvezető igazgatójával.

A dobogón

Az V-VI korcsoportos lány labdarúgás diákolimpia hétvégi országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek: 1. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, 2. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, 3. Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola.

Különdíjasok

Gólkirálynő: Németh Adél, Szombathely

Legjobb kapus: Gaál Viktória, Szekszárd, Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium

Legjobb mezőnyjátékos: Buzás Emma, Budaörs

Legeredményesebb testnevelő: Szeltner Anita, Szombathely