Szerdán Tiszaújvárosban csapott össze a Gesztely FC, valamint a Hidasnémeti VSC együttese az idei vármegyei kupa döntőjében. A finálé nagy részében az abaújiak voltak a jobbak, és megérdemelt, 3-1-es győzelmet arattak. A kupa-, és éremátadás után a nyertes csapatból Czető Márkot kérdeztük:

– Ilyen kupadöntőben eddig nem vettem részt, de a DVTK U19-es csapatával volt egy hasonló jellegű, tétre menő csatánk, osztályozó az első osztályért, a REAC ellen, még 11 évvel ezelőtt, és azt is sikerrel vettük – mondta a 30 esztendős védő. – Emellett azt se felejtsük el, hogy két éve mi, a HVSC nyerte meg a vármegyei I. osztályú bajnokságot, aminek köszönhetően osztályozót játszhattunk az NB III-ért. Egy nagyon erős ETO Akadémiát kaptunk, alulmaradtunk velük szemben, de aztán mégis úgy alakultak a dolgok, hogy összejött az NB III-as részvétel. Minden címnek, helyezésnek meg van a maga értéke, ebben a kupasorozatban is nyerni kellett sorban a mérkőzéseket, hogy eljuthassunk a döntőbe. A bajnokság közben voltak mérkőzések a kupában, úgyhogy munka mellett sokszor nem volt egyszerű összeegyeztetni, hogy ott tudjunk, tudjak lenni. Egyébként gratulálok mindkét csapatnak.

Maximum öt év

A bekk hozzátette azt is, hogy pillanatnyilag testnevelő Gesztelyben, illetve Diósgyőrben az U10-es csapat másodedzője – utóbbi helyen két éve dolgozik. A döntő eredményétől függetlenül mindkét csapat ott lesz a Magyar Kupa országos főtábláján, hogy Hidasnémetiben miként gondolnak erre, mit szeretnének elérni, arról Czető Márk az alábbiakat nyilatkozta.

– Minden csapat úgy indul neki, mi is, hogy szeretnénk a lehető legtovább eljutni, és ha lehet, akkor megküzdeni egy magasan jegyzett, neves klubbal. Meglátjuk, mi valósul meg, az biztos, hogy igyekszünk majd a tudásunkhoz mérten a lehető legjobb teljesítményt nyújtani – közölte a hátvéd, akinek azt a kérdést is feltettük, vajon lehet-e a közeljövőben újra cél Hidasnémeti számára a vármegyei élvonal megnyerése: – Azon dolgozik a klubvezetés, Török András elnök, és George Menougong játékosedző, illetve a velünk szimpatizálók, szponzorok, valamint mi is, hogy ez minél hamarabb sikerülhessen. Ez idén már nem lehetséges, mert meg van az aranyérmes, a cigándiak lettek azok, így talán jövőre. A saját pályafutásomról annyit: úgy érzem, öt év, maximum még van bennem. MI

A tények

Czető Márk az NB III-ban

2013/2014: Kazincbarcikai SC, 26 mérkőzés

2014/2015: Kazincbarcikai SC, 23 mérkőzés

2015/2016: Kazincbarcikai SC, 18 mérkőzés

2016/2017: Putnok VSE, 29 mérkőzés

2107/2018: Putnok VSE, 26 mérkőzés

2018/2019: Putnok VSE, 28 mérkőzés

2020/2021: Sajóbábony VSE, 3 mérkőzés

2021/2022: Hidasnémeti VSC, 14 mérkőzés