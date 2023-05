A labdarúgó NB II 36. fordulójában, a múlt vasárnap Balmazújvárosban lejátszott Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK (1-1) mérkőzést követően, a stadionon belül rendbontás történt. A két csapat drukkerei csaptak össze.

A történtekkel kapcsolatban a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság indított nyomozást.

Huszonnégy éve

Ezt megelőzően 24 éve fordult elő olyan eset, amikor diósgyőri labdarúgó mérkőzésen, a stadionon belül keveredtek összecsapásba a piros-fehér drukkerek. Az 1999. március 20-án lejátszott Diósgyőri FC – Újpest FC (1-1) NB I-es mérkőzésen történtekkel kapcsolatban az Észak-Magyarország napilap ,,Verekedéssel kezdődött a DFC-ÚFC meccs” címmel, az első oldalán, vezető cikkében a következőket írta:

,,Ökölharcot vívott a két csapat néhány szurkolója a szombati Diósgyőri FC – Újpest FC labdarúgó mérkőzés előtt bő negyedórával a diósgyőri stadion futópályáján. Az ütésváltásnak lovasrendőrök vetettek véget. A mintegy 80 fős diósgyőri csoport beszakította a lelátót a pályától elválasztó kerítés egyik menekülőkapuját, míg a vendégszurkolók mintegy 50 főnyi tábora átugrált a pályát a lelátótól elválasztó kerítésen, majd ezt követően összecsaptak a felek. A rövid ideig tartó küzdelemnek a helyszínre érkező lovasrendőrök vetettek véget, akik visszaterelték a nézőtérre a keménykedő szurkolókat.

De miért kerülhetett sor a verekedésre, elegendő rendőr volt-e a helyszínen?

– A készenléti rendőrségtől igényelt egy századot nem kaptuk meg – felelte kérdésünkre Kaposvári Lajos alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője. – Pedig ha a korábbiakhoz hasonlóan elhelyezhettük volna őket az üres szektorban, nagy valószínűséggel nem került volna sor a védőkerítés áttörésére – kommentálta a történteket.

A fővárosban állomásoztatott különleges rendőri erő Miskolcra hozatala egymillió forintba került volna, ennek kifizetése kérdéses volt. Márpedig a készenléti rendőrség állománya, stadionon belüli biztosításra, csak pénzért vehető igénybe.

A szakember szerint a helyi rendőrök felszereltsége és kiképzése nem felel meg egy ilyen helyzet által támasztott elvárásoknak. Úgy véli: mielőbb megoldást kell találni arra, hogy a nagyobb rangadókra mégis Miskolcra lehessen vezényelni a készenléti rendőrséget, mert jelenlétük megfelelő elrettentő erőt garantál a lelátóra rendbontó szándékkal érkezőkkel szemben.”

Az Észak sportoldalán

A beszámoló a fentiekkel nem ért véget, az attakról, az Észak-Magyarország nyitó sport felületén, a 9. oldalon ,,Harc a meccs előtt” címmel a következő anyag jelent meg:

,,17 perccel a két csapat összecsapása előtt a szurkolók is összecsaptak. Helyszínül a stadion rekortán futópályáját választották, ahová először a diósgyőriek érkeztek meg, miután beszakították a lelátót a pályától elválasztó kerítés egyik menekülőkapuját. A mintegy 80 főnyi diósgyőri huligán megindult az újpesti szektor felé, ahonnan a kerítésen átugráló vendég szimpatizánsok csatlakoztak az újpestiek „otthonról hozott" biztonsági embereikhez, akikkel együtt mintegy ötvenen indultak harcba. A két tábor a félúton találkozott, majd egy-két perces ütésváltás következett, amelynek a helyszínre érkező lovasrendőrök vetettek véget, akik jelenlétükkel vissza riasztották a lelátóra a keménykedő szurkolókat. A két tábor csetepatéját testközelből élte át Tuza László, miskolci rendőrkapitány, aki a következőket mondta el:

– Amikor a diósgyőri oldalon elkezdték feszegetni a kerítést és láttam, hogy a rendezők nem tesznek ez ellen semmit, elindultam, hogy szóljak nekik. De mire odaértem volna már beszakították a menekülőkaput, míg az újpestiek elkezdtek beugrálni a pályára. így kerültem a kavarodásba, ami hamar véget ért, szerencsére egy csepp vér és komolyabb sérülés nélkül. Én úgy érzem, ennek a történetnek nagyobb a füstje, mint amilyen volt a lángja. A rendezőgárda nem állt feladata magaslatán és az is furcsa volt, hogy a vendégek saját rendezői nemhogy megpróbálták volna megakadályozni azt, hogy szurkolóik bejussanak a pályára, hanem aktívan részt vettek a verekedésben. Egyébként ezután a kellemetlen előjáték után a meccs nyugodt körülmények között lezajlott és azt hiszem, ez legalább olyan fontos, mint az, hogy tudtommal senki sem szenvedett sérülést.”

A Déliben

Az 1999. március 20-i DFC-ÚFC (1-1) NB I-es labdarúgó bajnokin történt szurkolói rendbontásról a miskolci városi napilap, a Déli Hírlap ,,Pofonok a meccs előtt” főcímmel, ,,Gépzsír a kerítésen, halálfej az élőképben” alcímmel a március 22-i kiadásában, a 3. oldalon a következőket írta:

,,Nem múlt e l szurkolói összecsapás nélkül a szombati Diósgyőr-Újpest labdarúgó-mérkőzés. A hazai „kemény mag” néhány tagja beszakította az egyik menekülőkaput, betódultak a futópályára, ugyanígy tettek a fővárosi lila szimpatizánsok. A verekedésnek csak a lovas rendőrök tudtak véget vetni.

Fokozott rendőri készültség várta az agresszivitásukról híres újpesti szurkolókat szombaton délután. A Tiszai pályaudvarra fél 1-kor megérkező menetrend szerinti járathoz csatoltak pótszerelvényeket, amelyekről mintegy 500-600 lila-fehér színekbe öltözött fiatal szállt le. Szitkok áradatát zúdították Miskolcra, a diósgyőri szurkolókra, de kijutott a fenyegetésekből az őket fényképezőknek is.

Huzavona támadt abból, hogy először nem akartak felszállni a számukra fenntartott három különbuszra, ám amikor a rendőrök felvilágosították őket, hogy ez az egyetlen módja a diósgyőri stadionba történő eljutásuknak, végül mégis megtöltötték azokat. A rend őrei külön felhívták a figyelmüket, hogy ha egyetlen ablak betörik, ha egyetlen üveg kirepül a buszból, minden rajta lévő szurkolót előállítanak a kapitányságra, és ez meg is tette a hatását. Nem mindennapi látványt nyújtott a városon keresztülvonuló konvoj a kék villogóval, szirénával haladó rendőrautók közé ékelt buszokkal.

Az újpesti szurkolókat igen kellemetlen meglepetés érte a számukra kijelölt szektorban. „Gondos” kezek feltehetőleg előző éjszaka gépzsírral kenték be a korlátokat, a kerítést, amelyet a sebtiben a helyszínre hívott takarítónők igyekeztek eltüntetni több-kevesebb sikerrel. Az egyik „elkövető” feszülten figyelhette a hatást, ugyanis a lilák bevonulása után felharsant a kiáltás a túloldalról: „Mi van fiúk, nem tetszik a kerítés?”. Az újpesti drukkerek is láthatóan készültek a mérkőzésre, ugyanis az általuk alkotott élőkép fő motívuma egy halálfej, és a „Pusztuljatok!” felirat volt.

Az indulatok még a mérkőzés előtt elszabadultak. A vehemensebb diósgyőriek beszakították az egyik menekülőkaput, beszaladtak a pályára, mire az újpestiek is átmásztak a kerítésen, és a rendezők asszisztálása mellett összeverekedtek. A pofozkodókat dr. Tuza László ezredes, Miskolc rendőrkapitánya is igyekezett szétválasztani, de a megvadult fiatalokkal szemben csak a néhány perc múlva odaérkező lovas rend őrök tudtak megfelelő eréllyel fellépni. A rend ezután helyre állt, és szerencsére több váratlan esemény már nem történt.

Kaposvári Lajos alezredes, a Miskolci Városi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának vezetője elmondta, hogy mindössze négy, 17-18 éves fiatalembert kellett előállítani, akik a Tiszai pályaudvaron megdobálták a Budapest felé induló vonatot, amelyen az újpesti szurkolók tartottak hazafelé. Őket közlekedésbiztonság elleni bűntett alapos gyanúja miatt hallgatták ki az esti órákban.

A két szurkolótábor kemény magja sajnos rossz hírnevének megfelelően viselkedett, és még inkább meglepő az a tény, hogy az újpestiek saját rendezői – akik feltűnő sárga kabátot viseltek – a verekedés során nem a nyugalom helyreállításán tevékenykedtek, hanem beszálltak a pofozkodásba. Ettől az egy incidenstől eltekintve a mérkőzés biztosítása rendben zajlott le.”

A Déli Hírlap ugyanezen az oldalán, ,,És jöttek a rendőrök…” címmel a rendőrkapitány rendteremtő kísérlete is téma volt:

,,Az egyik vasárnapi napilapban megjelent egy fénykép, amelyen az egyik újpesti szurkoló rángatja dr. Tuza László ezredest. Érdeklődésünkre Miskolc rendőrkapitánya elmondta, hogy bár valóban részt vett a verekedők szétválasztásában, őt nem bántották. Azért ment a szurkolók közé, mert a diósgyőriek eddig is hallgattak rá. Már a bajnokság előtti bejáráskor elmondták a futballklub képviselőinek, hogy az ilyen nagy tömegeket vonzó mérkőzések megtartására a stadion alkalmatlan. A menekülőkapuk négy-öt mozdulattal kiránthatók, és ez történt most is. Szerencsére sérülés nem történt, a rendőrségre ilyen jelzés nem érkezett. A stadionban egyébként a klub által szerződtetett rendezőgárdának kellett volna megakadályoznia a verekedést, ám nem álltak a helyzet magaslatán. A rendőrök éppen akkor voltak elfoglalva mintegy 40 tagú újpesti szurkolócsoport bekísérésével, így néhány perc eltelt, amíg az atrocitás helyére értek. Akkor viszont határozottan és gyorsan intézkedtek, a lovas rendőrök pillanatok alatt rendet terem tettek. Dr. Tuza László végül elmondta, hogy megnézik majd az esetről készült videófelvételt, és ha szabálysértés vagy bűncselekmény alapos gyanúja merül fel, az érintettekkel szemben el fognak járni. Az MLSZ képviselője a mérkőzés végén dicsérőleg beszélt a rendőri intézkedésről.”