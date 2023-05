A legpatinásabb helyszínére látogat el a hétvégén a Forma-1 azután, hogy az egy héttel korábbra ütemezett imolai versenyt a katasztrofális özönvízszerű esőzések és áradások miatt törölni kellett. A cirkusz nem pihenhet, és a hétvégén már a Monacói Hercegségben a szokásos időpontban állnak rajthoz az autóversenyzők. A versenynaptár legrövidebb és leglassabb futama következik.

Monaco a Forma-1 koronaékszere. Így a csapatoknak és a pilótáknak nagy presztízzsel bír egy itteni győzelem. A szokatlan és az új, nagyobb versenyautók számára különösen szűknek ígérkező utcai versenypályán nem egyszer borul a papírforma, és egészen váratlan győztesek is születhetnek. Ezen a helyen tényleg a pilóták tudása a mérvadó, és nem annyira az autóik teljesítménye.

Verhetetlen

Öt verseny telt el az idei évből, és a Red Bull idén is verhetetlen. Pilótái között bár elvileg nincs rivalizálás, eddig az összes idei futamot felváltva nyerték autóversenyzői. Max Verstappennek egyel több győzelme van idén, és mindkét pilóta nyert már futamot Monaco utcáin. A tavalyi nagy konfliktus a két pilóta között, az ezen a versenyen történt incidenst követte, és egészen a szezon végéig tartott a hatása. Mint ismeretes Sergio Perez az időmérő edzésen megpörgött autójával és elállta az utat, így az utána jövők, így Verstappen sem tudtak gyors kört futni. A holland nagyon elégedetlen volt és annyira megbántódott, hogy nem tudta elengedni ezt a szezon végéig, és nem segítette csapattársát.

Fernando Alonso –, az idei meglepetésember, – áll az egyéni ponttábla harmadik helyén. Az Aston Martinban nagyon jól versenyez a spanyol, és szeretne már egy kicsit előkelőbb helyre lépni. A spanyol 2007-ben állhatott utoljára a dobogó legfelső fokára itt, akkor a McLaren színeiben. Az Aston csapatvezetője, Mike Krack szerint ez ilyen szűk és lassabb pályák, mint Monaco, jobban fekszenek az Astonnak, mint az alacsony tapadású pályák.

A Mercedesnek és a Ferrarinak nagyon nem megy jól az idén. Bár mindkét csapat az első komolyabb idei fejlesztéseit elvitte Imolába, de kipróbálni nem tudták és a szűk utcai pálya sem lesz jó lakmuszpapír arra, hogy lássák, bejöttek-e a számításaik. A Ferrari így egy héttel későbbre tolta a fejlesztések bevetését, miközben a Mercedesnél úgy döntöttek, hogy már Monacóban próbára teszik. A következő versenyen, a jövő hétvégén megrendezésre kerülő Spanyol Nagydíjon komolyabb rálátásaik lesznek a fejlesztésekre. Addig meg marad a lavírozás a monacói korlátok között.

E két szebb napot is megélt csapattal kapcsolatosak a legszaftosabb híresztelések. Eddig arról lehetett hallani, hogy a két Ferrari pilóta hova próbál elmenekülni a sikertelen maranellói istállótól. A legutóbb felreppent hírek pedig arról szólnak, hogy állítólag a Ferrari megpróbálja elcsábítani Lewis Hamiltont a Mercedestől egy 50 millió dolláros ajánlattal. Bár nem hangzik túl meggyőzőnek, a Forma-1-ben semmi sem vehető biztosra.

Újdonság lesz a hétvégén, hogy most már nem a helyi televízió fog gondoskodni a verseny közvetítéséről, hanem, ahogy a többi futam esetén is, a Forma-1 megszokott stábja. A hároméves hosszabbításnak a szervezőkkel ez is feltétele volt. Ezzel remélhetőleg kiiktatják az elmúlt évek néhány közvetítési fiaskóját, mint például a 2021-es Vettel-Gasly előzésről való elkapcsolást.

A verseny és a pálya

A szűk és kacskaringós utcák miatt elég kicsi Monacóban az átlagsebesség, ennek ellenére a versenyautók helyenként 290 km/órás sebességet is el tudnak érni. Utcai pálya lévén, itt nincsenek kavicságyak és a szűk utcák miatt nincs hely a hibázásra. Aki mégis megteszi, az nagy árat fizethet, akár azt, hogy kiesik a versenyből. A motorerő nem játszik nagy szerepet, de fontos, hogy az autóknak jó legyen a húzásuk a kanyarokból kijövet és ami még fontosabb, hogy jól vezethetőek legyenek. Technikai szempontból fontos, hogy a versenyautóknak nagy legyen a tapadása. A pálya finom tavaszi autóbeállítást igényel. A Grand-Hotel kanyar a verseny leglassabbja, amelyet nagyjából 40 km/órás sebességgel vesznek be a pilóták. A pálya leggyorsabb része a híres alagút, ahol a sebesség akár a 300 km/órát is elérheti. A 78-körös Monacói Nagydíj május 28.-án 15 órakor veszi kezdetét. A pálya hossza: 3,337 km, a teljes versenytáv 260,286 km.