A diákfocisták országos döntőztek

A lány III-IV. korcsoportos és fiú IV. korcsoportos labdarúgóké volt a főszerep a szombathelyi Haladás pályáin a hétvégén

A három napon át zajló küzdelmekben felcsúti és budapesti iskolák örülhettek az aranyéremnek. A hétvégi versenyen a fiúk küzdelmeiben azok a játékosok szerepelhettek, akik az MLSZ besorolás szerinti A és B kategóriás egyesületekben nem rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel. Az országszerte –, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is – több mint 8000 diák részvételével zajló körzeti és vármegyei versenyeket követően a Vas Vármegyei Diáksport Egyesület szervezésében zajló országos döntőre a legjobb 20 fiú- és lánycsapat, összesen 400 gyerek jutott el. A kvalifikált iskolák közül kiemelkedik a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola és a budapesti Gloriett Sportiskolai Általános Iskola, akik mindkét nemben bejutottak az országos döntőbe. Az eseményt dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője és dr. Horváth Attila, Szombathely Vármegyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg dr. Füzi Ákos korábbi válogatott labdarúgóval, az MDSZ Jogi, Adminisztrációs és HR Osztály vezetőjével. A budapesti Gloriett Sportiskola évek óta résztvevője az országos döntőknek és ebben a tanévben a fiúk ugyanebben a korosztályban már megnyerték a teremlabdarúgást is, tehát igazán eredményes tanévet zárhatnak maguk mögött. A játékosok örömére a hétvégi eseményen a korábbi válogatott kapus, Király Gábor is aktívan részt vett az éremátadásban.

Lány III-IV. korcsoport

1. Endresz György Általános Iskola, Felcsút

2. Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Dunakeszi

Gyulai Iplom József Általános Iskola

Lány különdíjasok

Gólkirálynő: Kézdy Blanka, Siófoki Széchenyi István Általános Iskola

Legjobb kapus: Sebestyén Renáta, Gyulai Iplom József Általános Iskola

Legjobb mezőnyjátékos: Simon Luca, Endresz György Általános Iskola, Felcsút

Legeredményesebb testnevelő: Krúdiné Kaposvári Ágnes, Endresz György Általános Iskola, Felcsút

Fiú IV. korcsoport

1. Gloriett Sportiskolai Általános Iskola, Budapest

2. Siófoki Beszédes József Általános Iskola

3. Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola

Fiú különdíjasok

Gólkirály: Bokányi Dávid, Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola

Legjobb kapus: Óber Bálint, Gloriett Sportiskolai Általános Iskola, Budapest

Legjobb mezőnyjátékos: Bojtok Balázs, Siófoki Beszédes József Általános Iskola

Legeredményesebb testnevelő: Gálvölgyi István, Gloriett Sportiskolai Általános Iskola, Budapest

A versenyekről

A diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon, amely idén 12 MDSZ által rendezett, és további 40 olyan versenyt foglal magába, melyet országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenysorozat keretében a több mint 300 000 ezer nevező közül 15 ezren jutnak el az országos döntőkig. A diákolimpia fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ az oktatásért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A Diákolimpia® országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. A diákolimpia alapszintű (körzeti) versenyei a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósulnak meg.

A szövetségről

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.