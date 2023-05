Miskolczi Márk saját nevelésű játékosként pályafutása tizennegyedik miskolci szezonját kezdheti meg a klub felnőtt csapatában.

Könnyen ment

– A szerződéshosszabbítás menete könnyen ment, hasonlóan, mint két éve. Nem fordult meg a fejemben a váltás gondolata. Két éve elindultunk egy új úton, egy új magyar, főleg miskolci maggal és látszik a folyamatos fejlődés a csapaton. Nagyon élvezem a csapatban betöltött szerepem, jó hangulatban telnek a mindennapok a pályán. Már nem vagyok fiatal, augusztusban töltöm a 30-at, szeretném kiélvezni ezt amíg lehet. Ezenfelül a családomnak is Miskolc a legjobb választás, kislányom lassan két éves lesz, nagyon élvezzük a hármasban töltött időt a feleségemmel együtt és a nagyszülők is miskolciak, így ők is sok időt tudnak eltölteni Szonjával. Nagyszerű volt átélni, hogy az elmúlt szezonban a szurkolóink újra megtöltötték a jégcsarnokot. Azon leszünk, hogy a következő szezonban, hogy még jobb eredményt érjünk el és sokszor legyen tele a Miskolci Jégcsarnok! – nyilatkozta Miskolczi Márk.

Névjegy

Név: Miskolczi Márk

Születési hely: Miskolc

Születési idő: 1993. augusztus 8.

Súly: 82 kg

Magasság: 183 cm

Poszt: Csatár

Mezszám: 71

Pályafutása

2010, DVTK Jegesmedvék

2007-2010, DVTK Jegesmedvék U18

Szerződéssel rendelkező játékosok a 2023/2024-es szezonra

Janis Voris

Valentin Razumnyak

Roman Berdnikov

Szirányi Bence

Lövei Dávid

Alexander Shkrabov

Miskolczi Márk