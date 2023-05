A Szófiában zajló öttusa világkupa verseny csütörtöki napján, a keddi, 58 fős női selejtezőből továbbjutott 36 sportoló az elődöntőben küzdött a szombati fináléba kerülésért. A három magyar öttusázó között volt Guzi Blanka is. A miskolci Swimming PC versenyzője a szerdai körvívásban 15 győzelmet ért el, amivel az összesített rangsorban a 21-23. helyen zárt. Az elődöntőben két csoportban küzdöttek a hölgyek, délelőtt az A jelűbe kerültek programja ment le, amelyben Bauer Blanka az 5. lett, így a döntőbe jutott, Réti Kamilla 15. helye viszont a búcsúzást jelentette.

Guzi Blanka a B-csoport 18 fős mezőnyében a 11. helyről kezdte a napot, de a bónusz vívásban nagyon jól szerepelt, öt asszót is megnyert, így az úszás előtt egy helyet előre lépett. A második számban is hozta, ami elvátható tőle, ez a 7. legjobb idő volt, és ezzel a döntőbe jutás küszöbére ért. A legerősebb számában, a kombinációban, a futás-lövészetben ezúttal is remekelt, a 2. leggyorsabbnak bizonyult, a célba egy hatfős boly tagjaként, a 2. helyen ért be, és ennek köszönhetően a szombati döntőre készülhet.